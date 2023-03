LA GSMA SIGNE UN ACCORD AVEC LE CENTRE AFRICAIN POUR LE CONTRÔLE ET LA PRÉVENTION DES MALADIES AFIN D'EXPLOITER LE POUVOIR DE LA TECHNOLOGIE MOBILE ET COMBATTRE LES MALADIES EN AFRIQUE

Ce nouveau mémorandum d'entente apportera une infrastructure de communication plus développée aux centres de santé africains et à leurs employés, améliorant ainsi la vie de millions de personnes en utilisant les capacités des données mobiles pour réduire la propagation des maladies

BARCELONE, Espagne, 1er mars 2023 /PRNewswire/ -- Un mémorandum d'entente (MOU), destiné à mettre le pouvoir transformateur de la connectivité mobile au service des défis les plus importants de l'Afrique en matière de soins de santé, a été signé aujourd'hui entre la GSMA et le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique). Ce MOU vise à fournir un cadre de partenariat entre les deux organisations concernant une série de priorités allant de la stratégie numérique, des politiques et des cadres de gouvernance à travers le continent à la promotion de l'adoption des technologies mobiles susceptibles de renforcer la sécurité sanitaire en Afrique et d'accentuer les résultats pour des millions de personnes.

La GSMA travaillera en étroite collaboration avec le CDC Afrique sur HealthConnekt Africa, une nouvelle initiative audacieuse visant à connecter à internet tous les établissements et le personnel de santé en Afrique d'ici 2030. L'initiative commencera par un petit groupe d'États membres et de communautés pionniers de l'Union africaine. Ceux-ci verront leurs établissements de santé connectés à internet et leurs agents de santé équipés de dispositifs intelligents, ce qui leur permettra d'améliorer la qualité des soins fournis à leurs patients grâce à un accès à des ressources en ligne essentielles. Les partenaires travailleront également ensemble à la promotion d'innovations technologiques locales dans le domaine de la santé et à l'organisation de réunions rassemblant les communautés de la santé publique et de la technologie, afin de définir les moyens d'accélérer la transformation numérique du secteur de la santé en Afrique.

Le CDC Afrique a récemment annoncé un nouvel ordre de santé publique, qui définit, entre autres, les priorités pour le renforcement des institutions africaines de santé publique, le renforcement du personnel de santé publique et la promotion de partenariats respectueux et orientés vers l'action. On s'attend à ce que le partenariat entre la GSMA et le CDC Afrique contribue à faire de cette vision une réalité.

"La connectivité et l'innovation numérique sont au cœur de notre stratégie de transformation numérique. L'accès à internet est un élément clé de notre vision consistant à étendre des soins universels de qualité à tous d'ici 2030", a expliqué le Dr Ahmed Ogwell Ouma, directeur adjoint du CDC Afrique. "Nous sommes impatients de travailler avec les membres de la GSMA pour combler le fossé numérique qui limite encore la portée et l'impact de notre personnel de santé."

Dans le MOU, chacune des deux parties a convenu de collaborer à la conception, au développement et à la promotion de politiques, d'initiatives et d'investissements technologiques qui renforceront les systèmes de santé et, en définitive, amélioreront la vie et les moyens de subsistance des citoyens africains. L'objectif est d'accélérer l'adoption des technologies numériques pour appuyer les objectifs de santé publique des États membres de l'Union africaine, pour permettre, entre autres, la continuité des soins au-delà des frontières.

"Si la croissance de la technologie mobile dans la région a été phénoménale au cours des deux dernières décennies, il reste encore beaucoup à faire pour en exploiter la puissance dans le secteur des soins de santé en Afrique.", a déclaré Angela Wamola, la responsable de l'Afrique subsaharienne pour la GSMA. " La mise en commun des compétences et des ressources contribuera à la mise en place d'une nouvelle infrastructure puissante, qui permettra aux professionnels africains de la santé d'accéder aux informations dont ils ont besoin en temps utile, ainsi qu'aux renseignements nécessaires pour contribuer à prévenir la propagation des maladies au-delà des frontières internationales."

