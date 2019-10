La Hispanic Public Relations Association anuncia los ganadores de los premios National ¡Bravo! Awards de 2019

La novedad de los premios anuales HPRA National ¡Bravo! Awards de este año fue el anuncio de su primer Premio a la Diversidad e Inclusión de la HPRA, en reconocimiento a Lori George Billingsley, directora general de diversidad e inclusión de The Coca-Cola Company, por su liderazgo en el avance de las representaciones de todas las perspectivas de los consumidores, incluidos los hispanos y los multiculturales, dentro de las empresas de Estados Unidos. Además, Claudia Romo-Edelman, fundadora de We Are All Human, recibió el premio President's Award de la HPRA en reconocimiento a sus logros en la defensa de la diversidad y la inclusión entre las audiencias de consumidores mediante el avance de temas que tienden puentes.