La human fintech italienne Opyn s'internationalise et cherche des opportunités de fusions et acquisitions. Opyn Pay Later, sa solution exclusive de paiement Buy Now Pay Later pour le B2B, est désormais accessible aux commerçants de l'Union européenne, du Royaume-Uni et de la Suisse

MILAN, 30 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Opyn, la principale plateforme italienne de prêt en tant que service, prend de l'expansion dans l'Union européenne, en Suisse et au Royaume-Uni avec Opyn Pay Later, sa solution exclusive de paiement Buy Now Pay Later pour les entreprises B2B, et vise des opportunités de fusions et acquisitions.

Antonio Lafiosca, Co-Founder & Chief Operating Officer of Opyn

Fondée il y a plus de 10 ans par Antonio Lafiosca et Ivan Pellegrini, Opyn offre, grâce à sa technologie exclusive tout-en-un, des services financiers rapides et numériques qui permettent aux entreprises et aux institutions financières de croître et d'innover. En particulier, Opyn Pay Later offre des opportunités de paiement Buy Now Pay Later grâce à un service innovant et entièrement numérique, comprenant tous les outils financiers nécessaires à la gestion des ventes dans la sphère B2B. Opyn Pay Later offre des paiements différés flexibles et modulaires pour tout type d'entreprise, sans intérêts ou ni limite de dépenses. Elle garantit un service complet qui accompagne tout au long du processus de vente les nouveaux besoins des entreprises et des PME. Elle n'a pas de coûts fixes, peut être personnalisée, rend efficace la gestion du recouvrement et limite le risque d'impayés.

Le point d'accès au service est le nouveau site web opyn.eu, développé en italien, anglais, allemand, français et espagnol.

Avec sa stratégie d'expansion à l'étranger, Opyn crée les conditions nécessaires pour exploiter tout le potentiel du paiement Buy Now Pay Later dans sa phase d'expansion forte. Avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) qui devrait dépasser les 10 % sur la période 2023-2028 en Europe, le volume brut de marchandises du paiement Buy Now Pay Later devrait doubler pour atteindre 326 millions USD en 2028 (Research and Markets, septembre 2023). La phase de croissance sera menée par le marché B2B, qui trouve dans les services de paiement en plusieurs fois une alternative concrète à la demande de capitaux, dont l'accès est, au contraire, de plus en plus cher.

Avec l'internationalisation, Opyn vise également à augmenter considérablement le volume actuel d'environ 2 milliards d'euros de créances gérées par la plateforme jusqu'à présent en Italie seulement. La plateforme italienne de prêt en tant que service, avec plus de 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, cible désormais des opportunités de fusions et acquisitions, en Italie et à l'étranger, auprès d'acteurs stratégiques des secteurs du crédit, des points de vente (PDV) et des paiements, ainsi que des systèmes de gestion et de contrôle. L'objectif est d'identifier les entreprises avec un EBITDA positif qui peuvent être intégrées de manière transparente à la plateforme de prêt en tant que service et de paiement Buy Now Pay Later d'Opyn pour générer des synergies significatives en termes de clients et de rentabilité.