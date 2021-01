La industria del hielo y la nieve inyecta vigor al desarrollo de Harbin

Harbin, la capital provincial con la latitud más septentrional de China, se caracteriza por presentar un invierno largo y frío en que la temperatura puede bajar a menos de 30 grados Celsius acompañada de vientos fríos y nevadas frecuentes. Por lo general, los climas extremadamente fríos pueden suponer desafíos para el funcionamiento diario y el desarrollo económico de una ciudad. Sin embargo, este no es el caso de Harbin, que ha sabido convertir con éxito esta desventaja en su icónica ventaja. A través de medidas como la expansión de los mercados nacionales e internacionales para sus recursos de hielo y nieve, además de la presentación de programas de viaje y parques temáticos como el parque Mundo de hielo y nieve, la ciudad ha impulsado el desarrollo del turismo y ha convertido su ambiente frío en una fuerza impulsora del crecimiento económico.

A medida que se acercan los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022, Harbin ha aprovechado la oportunidad para promover el desarrollo de la industria del hielo y la nieve, tanto en la oferta como en la demanda, para satisfacer las necesidades de los turistas y las agencias de viajes en la era pospandemia. Por medio de medidas combinadas, como el fortalecimiento de la creación de marcas y la mejora de la capacidad y calidad de los servicios turísticos, la ciudad ha establecido un sistema de suministro de productos para el turismo de nieve y hielo de alta calidad.

El progreso tecnológico desempeña un papel importante en la aceleración de la transformación inteligente y el desarrollo de un turismo de hielo y nieve de alto nivel en Harbin. Desde 2015, el parque temático Mundo de hielo y nieve ha ofrecido Wi-Fi gratuito a los turistas, y las tradicionales lámparas han sido reemplazadas por tiras de luces LED de ahorro energético para proporcionar mejores efectos visuales. Los turistas pueden disfrutar de un hot pot en iglús fríos con una temperatura menor a 30 grados Celsius. Estas interacciones entre los paisajes naturales y las experiencias personales promoverán el turismo y estimularán el desarrollo económico.

Video: https://mma.prnewswire.com/media/1424798/video1.mp4

FUENTE Information Office of the Municipal Government of Harbin

