La industria minera entra en su década más importante

LONDRES, 17 de diciembre de 2021 /PRNewswire/ -- La industria minera internacional se enfrenta a la que posiblemente sea "su década más importante" a medida que el mundo inicia la transición de los combustibles fósiles a las energías renovables, dijo el consejero delegado del Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM), Rohitesh Dhawan, en una entrevista realizada en el marco de la serie de conversaciones de la Cumbre de los Minerales del Futuro la semana pasada.

Dhawan destacó que la minería estará en el centro de esta transición debido a la creciente demanda de metales utilizados en la energía solar y eólica, y en las baterías necesarias para impulsar los vehículos eléctricos.

Tras su participación confirmada en la Cumbre de los Minerales del Futuro en Riad, Dhawan subrayó el sencillo mensaje del ICMM de "minería con principios" para maximizar el beneficio de la minería y minimizar el daño a las personas y al medio ambiente. Dhawan dijo que el ICMM trata de garantizar que las vidas de todas las personas afectadas por la minería sean mejores, y que las operaciones sean seguras, justas, equitativas y sostenibles.

Los 28 miembros corporativos del ICMM representan un tercio de la industria minera mundial, y a través de sus miembros de la asociación el consejo tiene una influencia indirecta en la mayor parte del sector.

Estas cuestiones son algunas de las que se abordarán en la Cumbre de los Minerales del Futuro (FMS) que se celebrará en Riad del 11 al 13 de enero de 2022. Convocada por el Reino de Arabia Saudí (KSA), la Cumbre contará con la participación de altos dirigentes políticos y empresariales, y en ella se debatirán cuestiones cruciales a las que se enfrenta la industria minera mundial. Con más de 150 empresas de minería, exploración y desarrollo que se espera que asistan, y más de 2.000 asistentes en persona, el programa de la cumbre dará forma al futuro de la minería con un enfoque en tres temas principales: la contribución de la minería a la sociedad, la reimaginación de la minería y la inversión en regiones mineras nuevas y emergentes.

Oriente Medio, Asia Central y África cuentan con la dotación de minerales y la geografía adecuada para convertirse en un centro de la cadena de valor de los minerales y desempeñar un papel vital a la hora de satisfacer el crecimiento exponencial de la demanda mundial de los minerales críticos necesarios en una sociedad con bajas emisiones de carbono.

La Cumbre de los Minerales del Futuro cuenta con la participación confirmada de varios líderes internacionales de empresas mineras y consejeros delegados de organizaciones como Barrick Gold y Alcoa, Mark Bristow y Roy Harvey; y los presidentes de Ivanhoe Mines y de Fortescue Metals, Robert Friedland y Andrew Forrest. Otros numerosos líderes del sector serán los directores generales de Trafigura y Komatsu Mining, Jeremy Weir y Jeffrey Dawes.

La Cumbre que se celebrará en Riad a principios del año que viene desempeñará un papel importante a la hora de transmitir el mensaje de que la minería es parte de la solución al problema de las emisiones de carbono en el mundo, y que se pueden y deben abrir nuevas regiones mineralizadas para obtener las materias primas necesarias.

