O setor de mineração entra em sua década mais importante

Minerais críticos são matérias primas cruciais para a economia circular de carbono do futuro

LONDRES, 20 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- O setor internacional de mineração está, indiscutivelmente, enfrentando a "sua década mais importante" à medida que o mundo começa a transição de combustíveis fósseis para energia renovável, de acordo com o CEO do Conselho Internacional de Mineração e Metais (ICMM), Rohitesh Dhawan, em uma entrevista que fez parte da série de conversas da Cúpula de Minerais do Futuro na semana passada.

Dhawan enfatizou que a mineração estará no centro dessa transição devido à crescente demanda por metais utilizados em energia solar e eólica e às baterias necessárias para impulsionar veículos elétricos.

Com base em sua participação confirmada na Cúpula de Minerais do Futuro em Riade, Dhawan enfatizou a mensagem simples do ICMM de "mineração com princípios" para maximizar o benefício da mineração, ao mesmo tempo em que minimiza os danos às pessoas e ao meio ambiente. Dhawan disse que o ICMM busca garantir que a vida de todos tocados pela mineração seja melhor e que as operações sejam seguras, justas, equitativas, dignas e sustentáveis.

Os 28 membros corporativos do ICMM representam um terço do setor global de mineração, e por meio de sua associação, o Conselho tem uma influência indireta na maioria do setor.

Esses problemas estão entre aqueles que serão abordados na Cúpula de Minerais do Futuro (FMS) em Riade, de 11 a 13 de janeiro de 2022. Convocada pelo Reino da Arábia Saudita (KSA), a cúpula incluirá líderes políticos e empresariais de alto escalão e discutirá questões cruciais enfrentadas pelo setor global de mineração. Com a participação esperada de mais de 150 empresas de mineração, exploração e desenvolvimento, e mais de 2.000 participantes presenciais, o programa da cúpula moldará o futuro da mineração com foco em três temas principais: a contribuição da mineração para a sociedade, a reinvenção da mineração e o investimento em regiões de mineração novas e emergentes.

O Oriente Médio, a Ásia Central e a África têm o perfil mineral e a geografia certa para se tornar um centro para a cadeia de valor dos minerais e desempenhar um papel vital para atender o crescimento exponencial na demanda global por minerais críticos necessários em uma sociedade de baixo carbono.

A Cúpula de Minerais do Futuro confirmou as participações de vários líderes internacionais de mineração e CEOs de organizações como Barrick Gold e Alcoa, Mark Bristow e Roy Harvey; e dos presidentes da Ivanhoe Mines e da Fortescue Metals, Robert Friedland e Andrew Forrest. Muitos outros líderes do setor participarão do evento, incluindo os CEOs da Trafigura e Komatsu Mining, Jeremy Weir e Jeffrey Dawes.

A cúpula em Riade no início do próximo ano desempenhará um papel importante para transmitir a mensagem de que a mineração faz parte da solução para o problema global de emissões de carbono, e novas regiões de mineração poderão, e deverão, ser abertas para entregar as matérias-primas necessárias.

FONTE Ministry of Industry and Mineral Resources of Saudi Arabia

