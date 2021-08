La iniciativa global Goya Cares se suma a socios internacionales para combatir la trata de menores

Como parte de la promesa de Goya Cares de aportar $2 millones para combatir la trata de menores, Goya anuncia los socios de la coalición Goya Cares, entre los que se incluyen Catholic Charities of San Antonio, Hope Rising USA, American Cornerstone Institute, fundado por el Dr. Ben Carson, Eyes on Me, The Eric Chase Foundation, Freedom Humanitarian Project, creado por Eduardo Verástegui, productor de la película Sound of Freedom, el Centro Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados (ICMEC), Operation Underground Railroad, establecida por Tim Ballard, y Maestro Cares Foundation, fundada por Marc Anthony y Henry Cárdenas. Cada una de estas organizaciones se dedica a combatir, rescatar y/o rehabilitar a las víctimas de la trata de personas adultas y menores.

Goya Cares es una iniciativa global dedicada a eliminar la trata de menores, tanto a nivel nacional como internacional. La iniciativa no sólo apoya los esfuerzos de numerosas organizaciones dedicadas a la misión, sino que también apoyará el lanzamiento de la nueva película Sound of Freedom. Esta película pone en el punto de mira la grave cuestión de la trata de menores a través de la historia real de las heroicas acciones de Tim Ballard, un exagente del gobierno.

