La innovación global se centra en Shanghái con el lanzamiento de EmTech China 2025 en Jing'an

SHANGHÁI, 16 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- El evento EmTech China 2025 comenzó el 12 de septiembre en el Parque de Alta Tecnología Shibei de Shanghái, en el distrito de Jing'an. La cumbre reunió a decenas de destacados científicos, innovadores y líderes de la industria a nivel mundial para explorar el futuro de la tecnología y la colaboración global. Durante dos días, los participantes se involucraron en sesiones magistrales, mesas redondas y la presentación anual de la lista de las 50 Empresas Más Inteligentes de China (TR50).

EmTech, la serie de conferencias insignia de MIT Technology Review, se encuentra entre los encuentros globales más influyentes en tecnologías emergentes. Desde su debut en China en 2018, EmTech China se ha convertido en una plataforma clave para el intercambio tecnológico en Asia-Pacífico. Las ediciones anteriores también se han celebrado en importantes centros de innovación, como Boston, Londres, París, Hong Kong, Singapur y Nueva Delhi.

Durante dos días, los participantes exploraron seis temas centrales:

- Cooperación global en un mundo cambiante

- Del laboratorio al mercado: El camino de las tecnologías emergentes

- El punto de encuentro de la explosión de la IA

- Llevar el código al mundo físico

- Elementos fundamentales para un futuro sostenible

- La próxima ola de tecnologías emergentes

Entre los ponentes principales se encontraban el premio Nobel Andre Geim, los académicos de CAS Tan Weihong y Zhu Meifang, y John A. Rogers, miembro de las cinco academias nacionales de Estados Unidos. Presentaron investigaciones sobre materiales 2D, medicina molecular, materiales de fibra y bioelectrónica, ilustrando una tendencia central: los avances científicos fundamentales están acelerando las aplicaciones industriales a un ritmo sin precedentes.

El evento concluyó con éxito, dejando un mensaje contundente: el verdadero valor de la tecnología reside en sus contribuciones tangibles a la industria y su capacidad para abordar los desafíos sociales. Celebrada en el Parque Tecnológico Shibei del distrito de Jing'an, Shanghái —un centro que encarna la visión de "en Jing'an, para Shanghái, conectando China, conectando el mundo"—, la cumbre aprovechó el ecosistema de innovación integrado del parque y su dinámico entorno industrial, proporcionando un terreno fértil para convertir ideas de vanguardia en soluciones prácticas y un impacto medible.

El exitoso establecimiento de EmTech China en Jing'an no solo destaca la posición estratégica del distrito en el panorama tecnológico de China, sino que también demuestra su proactividad para conectar con los principales recursos de innovación del mundo. De cara al futuro, se espera que las perspectivas de EmTech China 2025 converjan con el impulso innovador de "Jing'an Dinámico" y el Parque de Alta Tecnología Shibei, aportando soluciones prácticas y valiosas perspectivas chinas al panorama tecnológico global.