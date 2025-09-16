Shanghai sous le feu des projecteurs de l'innovation mondiale avec le lancement d'EmTech China 2025 à Jing'an

SHANGHAI, 17 septembre 2025 /PRNewswire/ -- L'événement EmTech China 2025 a débuté le 12 septembre au Shibei Hi-Tech Park de Shanghai, dans le district de Jing'an. Le sommet a rassemblé des dizaines de scientifiques, d'innovateurs et de chefs d'entreprise de premier plan mondial qui ont exploré l'avenir de la technologie et de la collaboration mondiale. Pendant deux jours, les participants ont assisté à des séances plénières, à des débats d'experts et à la présentation annuelle de la liste des 50 entreprises les plus intelligentes de Chine (TR50).

EmTech, la série de conférences phare de MIT Technology Review, compte parmi les rassemblements mondiaux les plus influents dans le domaine des technologies émergentes. Depuis ses débuts en Chine en 2018, EmTech China est devenue une plateforme clé pour les échanges technologiques dans la zone Asie-Pacifique. Les éditions précédentes ont également été accueillies dans des centres d'innovation majeurs tels que Boston, Londres, Paris, Hong Kong, Singapour et New Delhi.

Pendant deux jours, les participants ont exploré six thèmes principaux :

- La coopération mondiale dans un monde en mutation

- Du laboratoire au marché : la voie des technologies émergentes

- Le point de bascule de l'explosion de l'IA

- Transposer le code dans le monde physique

- Les fondements d'un avenir durable

- La prochaine vague de technologies émergentes

Parmi les principaux orateurs figuraient le lauréat du prix Nobel Andre Geim, les académiciens de la CAS Tan Weihong et Zhu Meifang, ainsi que John A. Rogers, membre des cinq académies nationales des États-Unis. Ils ont présenté des recherches sur les matériaux 2D, la médecine moléculaire, les matériaux à base de fibres et la bioélectronique, illustrant ainsi une tendance centrale : les percées scientifiques fondamentales accélèrent les applications industrielles à un rythme sans précédent.

L'événement s'est achevé avec succès, laissant un message fort : la véritable valeur de la technologie réside dans ses contributions tangibles à l'industrie et dans sa capacité à relever les défis sociétaux. Accueilli au Shibei Hi-Tech Park dans le district de Jing'an, à Shanghai - un centre qui incarne la vision "à Jing'an, pour Shanghai, reliant la Chine, reliant le monde" - le sommet a tiré parti de l'écosystème d'innovation intégré et de l'environnement industriel dynamique du parc, offrant un terrain fertile pour traduire les idées de pointe en solutions concrètes et en impact mesurable.

L'implantation réussie d'EmTech China à Jing'an non seulement met en évidence la position stratégique du district dans le paysage technologique chinois, mais signale également sa position proactive en matière de connexion avec les principales ressources mondiales en matière d'innovation. À l'avenir, les enseignements d'EmTech China 2025 devraient converger avec la dynamique d'innovation de "Dynamic Jing'an" et du Shibei Hi-Tech Park, apportant des solutions pratiques et des perspectives chinoises précieuses au paysage technologique mondial.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2773111/image.jpg