La innovadora iniciativa farmacéutica de Blue Shield of California logra $20 millones de ahorros en costos de medicamentos mientras continúa transformando la atención farmacéutica

OAKLAND, Calif, 26 de mayo de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Blue Shield of California anunció hoy que su innovadora colaboración con Gemini Health ha permitido ahorrar más de $20 millones en costos de medicamentos en los dos primeros años de la iniciativa.

La colaboración entre el plan de salud no lucrativo y la empresa tecnológica del área de la Bahía de San Francisco proporciona a los profesionales de la salud información específica del paciente relativa a sus beneficios, recetas médicas cubiertas y costos de los medicamentos recetados en varios puntos de la atención, incluidas las visitas médicas. El objetivo es que los médicos tengan información en tiempo real sobre los medicamentos y cualquier opción de costo inferior a fin de que puedan presentárselas a sus pacientes y colaborar para reducir los costos.

"Blue Shield of California está en la búsqueda constante de innovaciones que proporcionen opciones personalizadas de atención médica y que mejoren los costos para nuestros miembros. Nuestra colaboración con Gemini Health hace exactamente esto al posibilitar la transparencia de los costos de los medicamentos para los proveedores en el momento en el que los están evaluando y recetando, o sea, cuando más importa", dijo Alison Lum, vicepresidente de farmacia de Blue Shield of California. "También estamos ampliando esta iniciativa para incluir a los farmacéuticos y a otros profesionales de la salud que integran nuestra red mientras reimaginamos la forma de ofrecer atención médica a toda la población de California".

El objetivo inicial de ofrecer a los médicos información en tiempo real sobre los medicamentos y alternativas comparables de menor costo a través de sus sistemas de historiales médicos electrónicos fue muy bien recibido por los proveedores. Actualmente, más de 77,000 profesionales de la salud de toda California tienen acceso a este servicio, incluidos algunos de los principales grupos médicos del estado - UCSF Medical Center, Hill Physicians Medical Group, y Providence Medical Foundation.

"Ha sido muy gratificante escuchar de médicos y farmacéuticos por igual cómo estos servicios simplifican y potencian su trabajo al identificar ahorros de costos específicos para sus pacientes", dijo Ed Fotsch, director ejecutivo de Gemini Health. "La tecnología también permite a los profesionales médicos consolidar su trabajo con aplicaciones digitales interactivas y fáciles de usar, integradas en sus rutinas de trabajo para reducir la carga administrativa y enfocarse en lo que los apasiona: atender a sus pacientes".



Los servicios están ahora a disposición de los farmacéuticos para que también cuenten con la misma información en tiempo real que los médicos a fin de abordar las necesidades de manejo de la medicación con los pacientes, facilitando así una mayor colaboración entre proveedores y farmacéuticos. Raymond Chan, director médico de EPIC Health Plan Inc. dijo: "El servicio de Blue Shield ayuda a analizar eficazmente los medicamentos actuales del paciente. A partir de esto, podemos interactuar con nuestros colegas médicos y ofrecerles oportunidades específicas para reducir los costos de nuestros pacientes. Además, los informes detallados facilitan la medición del impacto de nuestro trabajo y el seguimiento de oportunidades nuevas".



La mayoría de los grupos de proveedores de la red de Blue Shield que emplean farmacéuticos utilizan el servicio exclusivo Drug Savings Reports™ de Gemini Health, y se prevé que una cantidad mayor se inscribirá este año. Estos farmacéuticos ahora tienen acceso a informes de los medicamentos específicos de cada paciente en un portal seguro en el que también pueden documentar todas sus actividades relacionadas con la medicación actual de dicho paciente. La experiencia adquirida a la fecha ha demostrado que hasta el 40% de los medicamentos actuales de los pacientes tienen una alternativa equivalente con un menor costo.



"Ver los medicamentos y las alternativas de menor costo al momento de preparar la receta, en cada visita del paciente y a pedido para nuestros farmacéuticos, nos permite aprovechar los avances tecnológicos en todo el proceso de atención a fin de reducir los costos de los medicamentos para nuestros pacientes y sus familias", dijo la farmacéutica Christa Ellsworth de Providence Medical Foundation en Anaheim, Calif.

La colaboración de Blue Shield con Gemini Health es otro ejemplo de la iniciativa Salud reimaginada del plan de salud, una ambiciosa visión para transformar la atención médica de las personas, las familias y las comunidades de California.



Acerca de Blue Shield of California

Blue Shield of California está dedicada a crear un sistema de salud no sólo digno de su familia y amigos sino además sosteniblemente económico. La organización no lucrativa tiene un estado tributario no exento, es un miembro independiente de Blue Shield Association y cuenta con más de 4.5 millones de clientes, más de 7,500 empleados y más de $21 mil millones en ingresos anuales. Fundada en 1939 en San Francisco y con sede actual en Oakland, Blue Shield of California y sus subsidiarias ofrecen planes de salud para cuidados médicos, dentales, de la vista, Medicaid y Medicare en California. En los últimos cuatro años, la compañía donó más de $150 millones a Blue Shield of California Foundation para el beneficio de las comunidades de California.

Para leer más noticias acerca de Blue Shield of California, visite nuestro Centro de noticias en español en https://es.news.blueshieldca.com/.

O síganos en LinkedIn, Twitter o Facebook.

CONTACTO: Mashi Nyssen

Blue Shield of California

510-607-2359

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/810201/blue_jpg_Logo.jpg

FUENTE Blue Shield of California

SOURCE Blue Shield of California