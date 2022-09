La jeune entreprise de biotechnologie Noul obtient le label CE-IVD pour deux de ses solutions miLab™ Cartridge

Y compris miLab™ CER, pour l'automatisation de la cytologie et de l'analyse du col de l'utérus

YONGIN, Corée du Sud, 1er septembre 2022 /PRNewswire/ -- Noul Co., Ltd., (376930.KR), une jeune entreprise de biotechnologie cotée au KOSDAQ, a obtenu le label CE-IVD pour deux de ses produits. Grâce à ce label, Noul prévoit de faire son entrée sur les principaux marchés internationaux du diagnostic in-vitro, y compris l'Europe.

Les produits de tests de diagnostic de nouvelle génération de Noul qui ont obtenu le label CE-IVD sont le miLab Cartridge CER, une solution de coloration et d'analyse des cellules cervicales, et le miLab Cartridge BCM, une solution d'analyse sanguine basée sur la morphologie.

Le miLab™ Cartridge CER est un dispositif médical de diagnostic in vitro qui colore les échantillons de cytologie cervicale selon la méthode de coloration de Papanicolaou. Lorsqu'il est utilisé avec la plateforme miLab™ de Noul, le miLab™ Cartridge CER colore et analyse automatiquement les cellules cervicales pour faciliter l'examen des lames par les professionnels de santé. Le miLab™ Cartridge BCM effectue un examen microscopique automatisé des cellules sanguines, comme la numération différentielle des globules blancs.

Le miLab™ Cartridge CER améliore l'efficacité des tests de dépistage du cancer du col de l'utérus, le quatrième cancer le plus fréquent chez la femme. Le miLab™ Cartridge BCM améliore la qualité de la préparation des échantillons et l'efficacité des tests pour les frottis de sang périphérique.

David Lim, PDG de Noul, a déclaré : « L'obtention du label CE pour deux solutions de cartouches miLab™ est remarquable dans la mesure où cela élargi les possibilités de commercialisation des tests de diagnostic, du diagnostic existant de la malaria aux domaines périphériques du sang et du cancer. Puisque miLab™ a satisfait aux exigences réglementaires du marché européen, nous allons accélérer l'entrée de notre produit sur les principaux marchés internationaux, notamment l'Europe, et l'Afrique où il renvoie à la certification CE. »

Les dispositifs médicaux et les dispositifs de diagnostic in vitro vendus dans les États membres de l'UE doivent obtenir la certification du label CE, qui garantit la sécurité des produits distribués sur le marché européen. La plateforme miLab™ et le miLab™ Cartridge MAL de Noul ont déjà obtenu le label CE-IVD en février 2021.

