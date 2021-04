La journée technologique de GAC présente de nouveaux développements emballants

Au cours de la journée technologique de 2021, l'entreprise a également levé le voile sur la technologie d'électrodes en silicium spongieux. Après des années de recherche, GAC a mis au point et breveté une « technologie de batterie dont la plaque négative est en silicium spongieux », grâce à laquelle la feuille négative en silicium à l'intérieur de la batterie aussi souple et élastique qu'une éponge, ce qui la rend plus résistante à l'usure due au chargement et lui donne une plus grande capacité de stockage. Le volume et le poids d'une seule batterie peuvent être réduits de 20 % et 14 %, respectivement.

La technologie de charge ultrarapide également présentée à l'occasion de la journée technologique de 2021 permet de charger la batterie d'une voiture électrique de 0 % à 80 % en seulement 16 minutes, soit à peu près le même temps qu'il faut pour remplir un réservoir traditionnel. Cela promet un très brillant avenir aux véhicules électriques.

Le centre de recherche et développement de GAC était également fier de présenter le système de conduite intelligent ADIGO 4.0. La nouvelle version du système d'assistance à la conduite est dotée de 31 capteurs intelligents qui prennent en charge des fonctions intelligentes étendues telles que le maintien dans la voie et le changement de voie automatique. Il peut libérer complètement les mains et les pieds du conducteur, ce qui soulage la fatigue au volant.

L'innovation technologique est au cœur du modèle d'affaires de GAC GROUP, et l'entreprise adhère à une politique selon laquelle « sans technologie, il n'y aurait pas de GAC ». En 2020, plus de 30 milliards de yuans ont été investis dans la recherche indépendante et à l'avenir, GAC s'est engagée à poursuivre ses développements technologiques. De nombreux de projets emballants sont prévus, y compris la collaboration avec Tencent visant à doter les voitures de l'application WeChat pour la première fois et l'aménagement d'un nouveau parc industriel de voitures électriques de 5 km2 à Guangzhou.

Comme le démontre la journée technologique de 2021, GAC GROUP continuera de s'efforcer à faire des percées dans des domaines clés comme la connexion à un réseau intelligent et l'énergie nouvelle, d'améliorer sa force technologique et de faire en sorte que GAC MOTOR soit axé sur la technologie à valeur ajoutée.

