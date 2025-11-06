La Junta Directiva de WRD aprueba $146 millones para el Proyecto de Expansión del Desalinizador de Aguas Subterráneas de Torrance

La aprobación marca un hito importante en el avance de la confiabilidad y sostenibilidad regional del agua

LAKEWOOD, California, 6 de noviembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La Junta Directiva del Distrito de Reposición de Agua (WRD, por sus siglas en inglés) aprobó $146 millones para la construcción del Proyecto de Expansión del Desalinizador de Aguas Subterráneas de Torrance para combatir el cambio climático y las futuras sequías mediante el aumento de un suministro de agua local sostenible.

Una representación actual del Proyecto de Expansión del Desalinizador de Aguas Subterráneas de Torrance que forma parte del Programa de Recuperación de Aguas Subterráneas Salobres de WRD. (PRNewsfoto/Water Replenishment District of Southern California)

La aprobación unánime de la Junta lleva el proyecto a su próxima fase importante de desarrollo y subraya el compromiso de WRD de entregar uno de los proyectos de infraestructura de agua más impactantes en el sur del condado de Los Ángeles.

El financiamiento apoyará la construcción de cuatro nuevos pozos de extracción de agua subterránea y la ampliación de la Instalación de Desalinización Robert W. Goldsworthy en la Ciudad de Torrance. La votación aprobó el acuerdo de WRD con McCarthy-Jacobs, lo que eleva el valor actual del proyecto a $ 166.5 millones, lo que marca una de las inversiones más importantes en la historia de WRD.

"Esta aprobación marca un punto de inflexión para el Proyecto de Expansión del Desalinizador de Aguas Subterráneas de Torrance, que nos lleva de la planificación a la construcción a gran escala", dijo Joy Langford, Presidenta de la Junta de WRD. "Es testimonio de la visión de WRD, su fortaleza fiscal y el poder de la colaboración público-privada".

"Este proyecto lleva años en desarrollo, y la aprobación de hoy nos acerca un paso más a la restauración de las aguas subterráneas salobres de la cuenca en un recurso utilizable", dijo el director de WRD, Rob Katherman. "También proporciona estabilidad de tarifas a largo plazo para nuestros residentes y reduce nuestra dependencia del agua importada cada vez más costosa".

El Proyecto de Expansión del Desalinizador de Aguas Subterráneas de Torrance, parte del Programa de Recuperación de Aguas Subterráneas Salobres de WRD,:

Limpie la columna de agua subterránea salobre de 14 millas cuadradas creada por la intrusión de agua de mar antes de la construcción del sistema de barrera de agua de mar de South Bay.

Crear un nuevo suministro de agua potable sostenible a nivel local para reducir la necesidad de agua importada.

Permitir un mayor almacenamiento de agua subterránea en la cuenca para apoyar los proyectos regionales de recuperación de agua.

Permitir que los bombeadores de agua subterránea maximicen sus derechos de bombeo de agua.

"Este es un momento histórico para WRD", afirmó Stephan Tucker, director general de WRD. "Refleja nuestro compromiso de garantizar un futuro sostenible y local del agua y destaca nuestra sólida asociación con nuestros grupos de interés. A través de la colaboración, estamos entregando un proyecto que transformará la forma en que nuestra región satisface sus necesidades de agua ".

Cuando se complete, la instalación ampliada tratará hasta 7 millones de galones por día de agua subterránea salobre, convirtiéndola en una fuente de agua potable segura y de alta calidad para la Ciudad de Torrance.

"La expansión del desalador de aguas subterráneas de Torrance refleja la innovación y el trabajo en equipo que impulsan los proyectos de infraestructura de agua más impactantes de la actualidad", dijo Sagrado Sparks, vicepresidente de operaciones del Grupo Nacional de Agua de McCarthy Building Companies. "Junto con nuestro socio de diseño y construcción, Jacobs, estamos avanzando en tecnologías de tratamiento comprobadas que fortalecen la confiabilidad local del agua y brindan beneficios duraderos para las comunidades en las que vivimos y servimos".

El proyecto se financia a través del Programa de Mejora de Capital de WRD, subvenciones estatales y federales, un préstamo estatal a bajo interés y una emisión de bonos de 2027 bajo el Programa de Recuperación de Aguas Subterráneas Salobres de WRD programado para el primer trimestre de 2027.

Está previsto que la construcción comience en noviembre de 2025, y se prevé que se complete en 2029. Esta aprobación posiciona a WRD para continuar cumpliendo su compromiso con la gestión sostenible del agua subterránea y la confiabilidad del agua local para las generaciones venideras. Para obtener más información sobre el Programa de Recuperación de Aguas Subterráneas Salobres de WRD, visite www.wrd.org/brackish-groundwater-reclamation-program.

El Distrito de Reposición de Agua es la agencia regional de gestión de aguas subterráneas que protege y preserva la cantidad y calidad de las aguas subterráneas para dos de las cuencas urbanas más utilizadas en el Estado de California. El área de servicio alberga a más del diez por ciento de la población de California que reside en 43 ciudades del sur del condado de Los Ángeles. WRD se rige por una Junta Directiva elegida públicamente que incluye a Joy Langford, Rob Katherman, John D. S. Allen, Sergio Calderón y Vera Robles-DeWitt.

