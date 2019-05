La legendaria organizadora de fiestas Albane Cleret se asocia con Sony International en evento de Cannes de "ONCE UPON A TIME...IN HOLLYWOOD"

Sony International se asoció con esta legendaria decana de los clubes y su equipo para producir el evento social de "Once Upon A Time…in Hollywood". La fiesta se celebró después del estreno mundial de la película, con la asistencia del director Quentin Tarantino y sus actores principales: Brad Pitt, Leonardo DiCaprio y Margot Robbie. Stéphane Huard, gerente general de Sony Pictures Releasing France, comenta: "Albane es una verdadera artista y la creadora de una fiesta legendaria para 'Once Upon A Time… In Hollywood', que siempre se recordará como parte de la tradición de las fiestas de Cannes".