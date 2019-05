Lendária promotora de festas Albane Cleret faz parceria com a Sony International para o evento "ONCE UPON A TIME...IN HOLLYWOOD" em Cannes

A Sony International se associou à lendária decana do clube e sua equipe para produzir a festa pós-evento "Once Upon A Time…in Hollywood" ("Era uma vez... em Hollywood"). A festa se seguiu à première mundial do filme, com a presença do cineasta Quentin Tarantino e dos atores principais do filme Brad Pitt, Leonardo DiCaprio e Margot Robbie. A diretora de Administração da Sony Pictures Releasing France, Stéphane Huard, declarou: "Albane é uma artista genuína, que criou uma festa lendária para Once Upon A Time… In Hollywood, que será lembrada para sempre como parte da tradição de festas de Cannes".

Albane é conhecida por suas pequenas festas privadas, com celebridades de alto escalão, mas para esse evento de Cannes seu desafio foi criar a mesma atmosfera íntima para uma lista de 600 convidados.

Pela primeira vez no festival, Albane abriu todo o espaço do terraço para um evento, a fim de criar um fluxo entre três espaços únicos, incluindo um restaurante e terraço privados, um espaço central para a festa, com um bar circular e cabanas privadas sob medida, bem como um impressionante salão de clube sob as estrelas, com vista para a baía de Cannes. Importantes patrocinadores, como Hennessey, Chanel, Moet e Breitling, fizeram parceria com o evento, com a Hennessey criando coquetéis originais para os convidados. Depois de aplausos de pé, por sete minutos, no Palais, um jantar privado foi preparado para Quentin Tarantino, o elenco e produtores do filme, bem como para executivos da Sony. O jantar foi criado por um dos principais chefes da França, chamado amigavelmente de "O Chefe Francês" ("The French Chef"), Cyril Lignac, que já trabalhou com o chefe Alain Passard at Arpège, restaurante três estrelas do guia Michelin, e com o chefe especializado em massas Pierre Hermé. O vice-presidente executivo para marketing internacional da Sony, Sal Ladestro, disse: "Estamos muito satisfeitos por fazer essa parceria com Albane, que tornou a festa para a première mundial do filme de Quentin em uma noite que iremos sempre lembrar. Seus instintos criativos e sensibilidade internacional a tornam uma das principais especialistas em eventos do mundo e esperamos poder fazer novas parcerias com ela no futuro".

