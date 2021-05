Roberto Carlos, lenda do futebol, torna-se embaixador global de Football for Friendship

«Gostaria de desejar boa sorte a todos os participantes do programa social internacional de apoio às crianças Football for Friendship, da Gazprom! Football for Friendship é um projeto maravilhoso que dá à geração mais nova a possibilidade de aproveitar o seu potencial e realizar os seus sonhos. Este ano, o Football for Friendship reúne mais uma vez jovens jogadores e jornalistas e crianças de todo o mundo que tenham paixão pelo futebol e almejem experiências inesquecíveis», diz Roberto Carlos.

«Com a sua fama e popularidade, Roberto Carlos contribuirá este ano novamente e ainda mais para que jovens de todo o mundo se interessem pelo nosso projeto e motivá-los-á a participar», esclareceu Vladimir Serov, diretor mundial da F4F.

A nona temporada do Football for Friendship realiza-se de 14 a 29 de maio de 2021 de forma digital. Jogadores de 211 países de 12 a 14 anos de idade participarão em 32 amigáveis do campeonato digital do Football for Friendship em 2021. A competição será realizada no "F4F World", simulador de futebol, que está disponível em 27 idiomas para MS Windows, Apple MacOS, Android E iOS.

Do centro de imprensa internacional infantil, jovens jornalistas noticiarão os acontecimentos da nona temporada do Football for Friendship e partilharão os valores mais importantes do programa: amizade, igualdade, equidade, saúde, paz, dedicação, sucesso, tradições e honra.

Esta vez também os participantes do F4F desejam conquistar um título do GUINNESS WORLD RECORDS™.

Sobre o Football for Friendship:

O F4F existe desde 2013. É organizado pela Gazprom e apoiado pela UEFF, FIFA e UNO. Nos últimos oito anos de jogo, participaram no programa cerca de 15 000 crianças e jovens de 211 países e regiões. Em 2020, o Football for Friendship realizou-se pela primeira em formato online em plataforma digital própria.

