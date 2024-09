La leyenda de la NBA Kenny Smith se une a la tercera temporada de la serie nominada al Emmy® Harlem Globetrotters: Play it forward

La temporada 3 se estrena en NBC; la temporada 2 de Harlem Globetrotters: ganando con la comunidad se estrena en Telemundo; sábado 5 de octubre.

NUEVA YORK, 19 de septiembre de 2024 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/-- Kenny Smith, ex estrella de la NBA y actual comentarista de TNT Sports, se une como anfitrión de la tercera temporada de la serie nominada al Emmy® Harlem Globetrotters: Play It Forward. La serie semanal de 30 minutos, producida en asociación exclusiva con Hearst Media Production Group (HMPG, por sus siglas en inglés) y Herschend Entertainment Studios, se estrena el sábado 5 de octubre en el bloque de programación educativa/informativa (E/I) de NBC, así como la temporada 2 de Harlem Globetrotters: ganando con la comunidad que se estrena en Telemundo (los horarios pueden variar; consulte los listados locales).

"Harlem Globetrotters: play it forward" inicia su tercera temporada en NBC con un nuevo presentador, la leyenda de la NBA Kenny Smith (PRNewsfoto/Hearst Media Production Group, LLC)

Smith es analista de estudio de la NBA para el programa ganador del premio Emmy® , Inside the NBA. También es analista para la cobertura combinada de TNT Sports y CBS Sports del Campeonato de Baloncesto Masculino de la División I de March Madness de la Asociación Nacional Atlética Universitaria (NCAA, por sus siglas en inglés). Durante su carrera en la NBA, Smith ganó dos Campeonatos Mundiales con los Houston Rockets en 1994 y 1995, y jugó 10 temporadas con los Detroit Pistons, Houston Rockets, Sacramento Kings y Atlanta Hawks, antes de retirarse.

Desde 1951, los Harlem Globetrotters han sido reconocidos por el Departamento de Estado de los Estados Unidos como "embajadores de extraordinaria buena voluntad". La serie honra y destaca a las personalidades locales y las organizaciones comunitarias que apoyan causas extraordinarias en sus pilares de responsabilidad social empresarial: educación, salud y bienestar, y fortalecimiento comunitario. Smith y los Globetrotters destacarán a grupos filantrópicos como Camp Sunshine de Maine, que brinda alivio a los niños que sufren condiciones que amenazan su vida; el guardia de los Globetrotters, Rock "Wham" Middleton, organiza una excursión para estudiantes de su antigua escuela primaria al Centro de Artes de Títeres de Atlanta, con una visita sorpresa de los personajes de "Fraggle Rock"; y el equipo presta su magia para dar la bienvenida a casa a la 419.ª Ala de Combate en la Base Hill de la Fuerza Aérea de Utah.

"Los Harlem Globetrotters han sido parte de mi trayectoria en el baloncesto a lo largo de mi vida", afirmó Smith. "A los 11 años, gané la competencia de tiro de los Globetrotters en el medio tiempo del juego de los Knicks. Veinte años después, participé como gerente general de los Washington Generals. Poco después de jubilarme, organicé en Houston unas pruebas para el equipo de los Globetrotters. Ahora tengo el placer de narrar esta serie apasionante y dinámica. Los Globetrotters nos recuerdan que el baloncesto es más que un juego; se trata de unir a las personas y divertirse".

"Kenny y los Harlem Globetrotters son un encuentro épico de dos marcas icónicas de baloncesto que resonarán en los espectadores y atraerán a una nueva generación de fanáticos", declaró Bryan Curb, vicepresidente ejecutivo de HMPG y gerente general de educación/información.

"Los Harlem Globetrotters, HMPG, NBC y ahora Kenny Smith forman un poderoso equipo inicial. Es uno que creemos que hará eco en los fanáticos, nuestros socios y la comunidad deportiva en general", mencionó Keith Dawkins, presidente de Harlem Globetrotters & Herschend Entertainment Studios.

Harlem Globetrotters: Play It Forward tiene una media de más de 900,000 espectadores semanales en todas las plataformas. La serie también está disponible en NBC.com y NBC VOD y ha ganado dos nominaciones al Daytime Emmy® , cinco Premios Cynopsis y 25 Premios Telly nacionales.

Harlem Globetrotters: Play It Forward es parte de la cartera actual de programas de HMPG, compuesta por más de 30 series semanales y cientos de horas de contenido anual en las principales redes de transmisión y grupos de estaciones, además de plataformas de streaming y televisión conectadas. Cuenta con una biblioteca de más de 4,000 horas de programación y su contenido se puede encontrar en 97 países.

Acerca de los mundialmente famosos Harlem Globetrotters™ / Herschend Entertainment Studios

Los Harlem Globetrotters™ son LOS creadores del estilo en el baloncesto; cautivan por su atletismo dinámico, su habilidad única y su influencia histórica en el juego moderno del baloncesto. Desde 1926, los Globetrotters, orgullosos miembros del Naismith Memorial Basketball Hall of Fame, han utilizado su legendaria gira mundial para mostrar su icónica marca de baloncesto a decenas de millones en más de 124 países y territorios en seis continentes. Han expandido la marca al regresar a la televisión por primera vez en 40 años con su serie de NBC nominada al Emmy "Harlem Globetrotters: Play It Forward" que también se transmite en Telemundo como "Harlem Globetrotters: ganando con la comunidad". Los socios de contenido incluyen Hidden Pictures, Atmosphere TV y Hearts Media Production Group; las asociaciones de consumidores incluyen Sprayground, Undercrwn, Macys, Hybrid; y las asociaciones adicionales incluyen a nuestro socio oficial de gira Jersey Mikes, socio oficial de pelota, Spalding, Viral Nation, Hoopculture y Citi. Nombrados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos en 1951 como Embajadores de Buena Voluntad, el equipo aprovecha este nombramiento para impulsar sus esfuerzos de responsabilidad social empresarial (RSE, por sus siglas en inglés) en torno a sus pilares estratégicos de salud y bienestar, educación y empoderamiento comunitario. Estos esfuerzos han dado lugar a la asociación con empresas como Microsoft, U.S. State Department Sports Diplomacy, The National Archives, "Great Assist" en asociación con Jersey Mike's Subs, Campus Multimedia Court of Creativity y Comic Relief Red Nose Day. Para más información sobre los Harlem Globetrotters™ y el Tour, visite el sitio web oficial de los Globetrotters: www.harlemglobetrotters.com. Harlem Globetrotters™ es una filial de Herschend, la mayor empresa familiar de atracciones temáticas.

Acerca de Hearst Media Production Group

Hearst Media Production Group (HMPG, por sus siglas en inglés), una unidad de negocios de Hearst Television, es una productora y distribuidora independiente de programación original para estaciones de televisión, redes de transmisión y cable y servicios de transmisión. HMPG produce cientos de horas de programación anualmente, mediante plataformas lineales, de streaming, digitales y de redes sociales, para su distribución nacional e internacional en casi 100 países. Sus programas más populares incluyen los bloques de programación educativos/informativos (E/I) ganadores del Premio Emmy® que se transmiten los fines de semana en todo el país, que comprende "Weekend Adventure", en las estaciones ABC; "CBS WKND", en la cadena CBS; "The More You Know", en la cadena NBC; "One Magnificent Morning", en la cadena CW; "Mi Telemundo" en la cadena Telemundo y "Go Time" en estaciones independientes. HMPG también produce y/o distribuye una amplia gama de otras programaciones y contenidos, como ser Matter of Fact con Soledad O'Brien, la revista de información pública número uno a nivel nacional de Estados Unidos; Consumer Reports TV, y los canales FAST dedicados de la compañía Xplore, The Jack Hanna Channel y Rovr Pets, disponibles en algunos de los televisores inteligentes y plataformas de streaming más populares. HMPG tiene oficinas en Nueva York, Los Ángeles, Washington, D.C. y Charlotte. HMPG está representada por United Talent Agency.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2507865/Hearst_Media_Production_Group_LLC.jpg

FUENTE Hearst Media Production Group, LLC