La Línea Nacional Contra la Violencia Doméstica alcanza un hito histórico al llegar a 5 millones de llamadas respondidas

AUSTIN, Texas, 6 de junio de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El 8 de mayo a las 4:32 p.m., una mujer de California llamó a La Línea Nacional Contra la Violencia Doméstica (La Línea Nacional) ( The National Domestic Violence Hotline (The Hotline) ) buscando información sobre cómo apoyar a una amiga que sufría abuso. Aunque no lo sabía, su llamada marcó un hito agridulce para la organización. La mujer se convirtió en la razón número cinco millones por la que los activistas y el personal de la organización nacional sin fines de lucro trabajan las 24 horas del día para poner fin a la violencia doméstica y promover relaciones sanas. La Línea Nacional (The Hotline), establecida en 1996, es la única línea directa nacional sobre violencia doméstica que funciona las 24 horas y que presta servicios por teléfono, en conversación en línea y mediante mensajes de texto. Su proyecto de prevención loveisrespect , establecido en 2007, compromete, educa y empodera a los jóvenes para prevenir y poner fin a relaciones abusivas.

La organización tiene su sede en Austin, Texas, y atiende a casi 1,000 personas de todo el país al día. Su misión es responder el pedido de apoyo y devolver el poder a los afectados por una relación abusiva.

"Visualizamos un mundo donde todas las relaciones son positivas, sanas y libres de violencia. Hasta que llegue ese momento, nuestros activistas expertos y bien entrenados ofrecerán un apoyo compasivo, planificación de seguridad, información sobre intervención en crisis, servicios educativos y servicios de referencia a cualquiera afectado por el abuso", dice Katie Ray-Jones, directora ejecutiva de la Línea Nacional. "Estoy sumamente orgullosa de nuestros activistas y de nuestro personal y los felicito por ser parte de este trabajo increíble y por darle poder a la opinión más fuerte de todas: que la esperanza es posible".

Durante junio y julio, la Línea Nacional invita a los usuarios de medios sociales a participar en la campaña nacional 5 millones de razones (5 Million Reasons), para honrar a las que han tomado medidas para poner fin a la violencia de la pareja íntima y para reflexionar sobre las razones por las que el problema nos debe preocupar a todos. Siga la Línea Nacional en Facebook , en Twitter @ndvh y en Instagram @ndvhofficial para unirse a la conversación y para conocer más detalles del problema que experimenta 1 de cada 4 mujeres y 1 de cada 7 hombres durante sus vidas. También publicamos contenido en loveisrespect Facebook , en Twitter @loveisrespect y en Instagram @loveisrespectofficial. Estamos usando la etiqueta #5MillionReasons. Vea más detalles sobre la campaña en www.thehotline.org.

Además, el 17 de junio a las 3:30 p.m. hora del Centro, la Línea Nacional ofrecerá un seminario web titulado 5 millones de llamadas; lo que hemos aprendido. Jones y Kristen Thomas, integrante del equipo de capacitación, presentarán el seminario web de 60 minutos y compartirán información sobre la historia de la Línea Nacional Contra la Violencia Doméstica, un acercamiento al rápido ritmo del trabajo contra la violencia doméstica, y tendencias que hemos notado en los 24 años que llevamos prestando servicios. Se requiere inscribirse por adelantado. Haga clic AQUÍ para inscribirse. El seminario web se grabará y estará disponible en línea en TheHotline.org.

"Cuando empecé con la Línea Nacional a mediados de los años 90, estábamos limitados a dar apoyo solo por teléfono. Hoy, gracias a los adelantos en la tecnología y a las generosas contribuciones de los donantes, tenemos la capacidad de resolver las necesidades de más personas mediante la conversación en línea y los mensajes de texto", dijo Josie, activista de la Línea Nacional y loveisrespect. "Lamentablemente, la violencia doméstica continúa. Mi compromiso y mi dedicación al movimiento comenzaron cuando fui por primera vez a un albergue con mis hijas pequeñas en 1978. Recibí la ayuda que necesitaba y hoy me siento orgullosa de poder retribuir y lograr un cambio positivo en las vidas de otras sobrevivientes como yo".

Los servicios de llamadas telefónicas, conversación en vivo y mensajes de texto, gratis y confidenciales, están disponibles las 24 horas. Los activistas dan apoyo en conversaciones en línea en loveisrespect.org y TheHotline.org, por mensajes de texto enviando loveis a 22522*, y por teléfono en 1-800-799-SAFE para la Línea Nacional o 1-866-331-9474 para loveisrespect.

