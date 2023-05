La Linux Foundation Europe lance un conseil consultatif pour accélérer l'impact de la collaboration ouverte paneuropéenne

Avec une représentation diversifiée de dirigeants industriels et technologiques, et de dirigeants à la tête d'organismes sans but lucratif européens, le Conseil consultatif influencera la direction de la Linux Foundation Europe et sa communauté de plus de 100 membres.

BRUXELLES, 5 mai 2023 /PRNewswire/ -- La Linux Foundation Europe a le plaisir d'annoncer les membres du Linux Foundation Europe Advisory Board (LFEAB), qui comprend des représentants de 20 organisations européennes de premier plan au sein de l'UE, au Royaume-Uni et au-delà. Les membres du Conseil représentent un éventail d'organisations selon leur taille et leur industrie, chacune ayant une vision commune de la collaboration open source. Le Conseil consultatif jouera un rôle important dans la gestion de la communauté croissante de la Linux Foundation Europe, qui compte désormais 100 organisations membres de toute la région européenne.

« À notre époque, l'open source est essentiel non seulement au succès des entreprises technologiques, mais également à l'activité même des industries traditionnelles subissant une transformation numérique. C'est pourquoi je suis ravi que le Conseil consultatif de LF Europe comprenne une représentation aussi large de différents secteurs verticaux, d'entreprises de toutes tailles et de plus de 10 pays d'Europe. Leur vision collective et leur engagement actif maximiseront l'impact et l'alignement de nos collaborations ouvertes avec les valeurs et priorités européennes », a déclaré Gabriele Columbro, directrice générale de la Linux Foundation Europe.

La large représentation des participants de la Linux Foundation Europe dans l'Union européenne, au Royaume-Uni et aux États-Unis est cruciale, aidant à faciliter la mission de la LF Europe, qui consiste à permettre une collaboration régionale sur des priorités communes, sans favoriser la fragmentation et le techno-nationalisme. De plus, pour assurer une forte représentation de la communauté, les projets de la Linux Foundation Europe pourront nommer un représentant comme observateur du Conseil consultatif.

« La Linux Foundation a joué un rôle crucial dans la promotion de l'open source, et je suis honoré d'avoir l'occasion de contribuer à ses efforts en Europe. En tant que contributeur de longue date au noyau Linux, je comprends la puissance du développement collaboratif et l'importance des standards ouverts. J'ai hâte de contribuer à façonner l'avenir de l'open source en Europe et au-delà », a déclaré Greg Kroah-Hartman, membre de la Linux Foundation et responsable de la branche stable du noyau de la Linux Foundation.

Le Conseil consultatif, qui a accueilli sa réunion inaugurale en avril au cours de l'édition 2023 de Kubecon et CloudNativeCon Europe, aura un large éventail de responsabilités, , notamment fournir des conseils à LF Europe pour engager le secteur public en ce qui concerne la participation aux projets, ainsi qu'en réponse à des lois cruciales qui ont une incidence sur l'écosystème technologique – un exemple actuel étant la Loi sur la résilience cybernétique (ARC) , la Loi sur l'intelligence artificielle, la Loi sur les services numériques et les marchés numériques.

Les premiers conseillers du Conseil consultatif LF Europe sont :

Philipp Ahmann, Bosch

Lucian Balea, RTE

Debora Comparin, Thales/Secure Identity Alliance

Philippe Ensarguet, Orange

Felix Faassen, TomTom

Peter Giese, SAP

Samuel Iglesias Gonsálvez, Igalia

Max Körbächer, Liquid Reply

Anni Lai, Futurewei

Gerardo Lisboa, ESOP

Paolo Mainardi, Sparkfabrik

Sachiko Muto, OpenForum Europe/RISE Research Institutes of Sweden

Jacopo Nardiello, SIGHUP

Cosmin Oprea, London Stock Exchange Group

Timo Perala, Nokia

Alois Reitbauer, Dynatrace

Alan Richards, GitLab

Phil Robb, Ericsson

Sebastian Scheele, Kubermatic

Csilla Zsigri, BTP

De plus, les observateurs suivants représenteront des projets open source sur le LFEAB :

Daniel Goldscheider, OpenWallet Foundation

Greg Kroah Hartman, Kernel.org

Guillaume Nevicato, Sylva

Voir les citations du Comité consultatif ici .

Au-delà de cette composition initiale, Linux Foundation Europe devrait organiser des élections au fil du temps pour faire évoluer le Conseil consultatif avec une représentation démocratique de ses participants à travers la région européenne et au-delà. Les organisations intéressées à participer au Conseil consultatif devraient envisager de devenir un participant de la Linux Foundation Europe . Pour plus d'informations sur la Linux Foundation Europe et découvrir comment y participer, consultez le site linuxfoundation.eu .

À propos de la Linux Foundation Europe

La Linux Foundation et la Linux Foundation Europe sont soutenues ensemble par plus de 3 000 membres au niveau international. Cette expansion souligne l'engagement de la Linux Foundation à développer une institution véritablement mondiale, diverse et inclusive pour continuer à faire progresser de manière transparente la croissance de l'open source et faciliter la collaboration régionale-mondiale. La Linux Foundation est le principal foyer mondial de collaboration sur les logiciels, le matériel, les normes et les données open source. Les projets de la Linux Foundation sont essentiels à l'infrastructure mondiale, notamment Linux, Kubernetes, Node.js, ONAP, Hyperledger Foundation, PyTorch, RISC-V, et bien plus encore. La méthodologie de la Linux Foundation Europe se concentre sur l'exploitation des meilleures pratiques et la réponse aux besoins des contributeurs, des utilisateurs et des fournisseurs de solutions afin de créer des modèles durables de collaboration ouverte. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site linuxfoundation.eu.

Contact :

Susan Remmert

Linux Foundation Europe

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1897938/4018737/lf_Europe_color__1_Logo.jpg

SOURCE Linux Foundation Europe