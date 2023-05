Linux Foundation Europe gründet ein Beratungsgremium, um die Wirkung einer europaweiten offenen Zusammenarbeit zu beschleunigen

Der Beirat, in dem führende Vertreter aus der europäischen Industrie, Technologie und dem Non-Profit-Bereich vertreten sind, wird die Marschrichtung der Linux Foundation Europe und ihrer über 100 Mitglieder beeinflussen.

BRÜSSEL, 4. Mai 2023 /PRNewswire/ Linux Foundation Europe freut sich, die Mitglieder des Linux Foundation Europe Advisory Board (LFEAB) bekannt zu geben, dem Vertreter aus einem Querschnitt von 20 führenden European Organisationen innerhalb der EU, des Vereinigten Königreichs und darüber hinaus angehören. Die Mitglieder des Beratungsgremiums vertreten eine Reihe von Organisationen unterschiedlicher Größe und aus verschiedenen Branchen und verfügen jeweils über eine gemeinsame Vision für die Open-Source-Zusammenarbeit. Der Beirat wird eine wichtige Rolle dabei spielen, die wachsende Gemeinschaft der Linux Foundation Europe, die mittlerweile 100 Mitgliedsorganisationen aus der gesamten europäischen Region umfasst, zu betreuen.

„Moderne Open-Source-Entwicklung ist nicht nur entscheidend für den Erfolg von Technologieunternehmen, sondern spielt auch eine zentrale Rolle für das Geschäft traditioneller Branchen, das eine digitale Transformation durchläuft. Somit freue ich mich sehr, dass das LF Europe Advisory Board eine so breite Vertretung aus verschiedenen Sparten, Unternehmen jeder Größe und aus über 10 Ländern in Europa beinhaltet. Ihre gemeinsame Vision und ihr aktives Engagement werden die Wirkung und Ausrichtung unserer offenen Zusammenarbeit mit europäischen Werten und Prioritäten maximieren", so Gabriele Columbro, General Manager der Linux Foundation Europe.

Die umfassende Vertretung der Teilnehmer der Linux Foundation Europe über die Europäische Union, das Vereinigte Königreich und die USA hinweg ist von entscheidender Bedeutung und trägt dazu bei, die Zielsetzung von LF Europe voranzubringen. Diese besteht darin, eine regionale Zusammenarbeit hinsichtlich gemeinsamer Prioritäten zu ermöglichen, ohne eine zunehmende Fragmentierung und technologischen Nationalismus zu fördern. Um eine starke Vertretung der Community zu gewährleisten, können die Projekte der Linux Foundation Europe zudem einen Vertreter als Beobachter für den Beirat benennen.

„Die Linux Foundation hat eine entscheidende Rolle bei der Förderung von Open Source gespielt. Ich fühle mich geehrt, dass ich die Gelegenheit habe, zu ihren Bemühungen in Europa beizutragen. Als langjähriger Mitwirkender am Linux-Kernel weiß ich um die Macht der gemeinschaftlichen Entwicklung und die Bedeutung offener Standards. Ich freue mich darauf, die Zukunft von Open Source in Europa und darüber hinaus mitzugestalten", so Greg Kroah-Hartman, Linux Foundation Fellow und Maintainer des stabilen Kernel-Branch der Linux Foundation.

Der Beirat, dessen erste Sitzung im April während der Kubecon + CloudNativeCon Europe 2023 stattfand, wird ein breites Spektrum an Aufgaben haben. Dazu gehört die Bereitstellung von Leitlinien für LF Europe für die Zusammenarbeit mit dem öffentlichen Sektor im Hinblick auf die Teilnahme an Projekten sowie die Reaktion auf wichtige Gesetze, die sich auf das Technologie-Ökosystem auswirken - ein aktuelles Beispiel sind der Cyber Resilience Act (CRA), der AI Act sowie der Digital Services and Digital Markets Act.

Die ersten Berater des LF Europe Advisory Board sind:

Philipp Ahmann, Bosch

Lucian Balea, RTE

Debora Comparin, Thales/Secure Identity Alliance

Philippe Ensarguet, Orange

Felix Faassen, TomTom

Peter Giese, SAP

Samuel Iglesias Gonsálvez, Igalia

Max Körbächer, Liquid Reply

Anni Lai, Futurewei

Gerardo Lisboa, ESOP

Paolo Mainardi, Sparkfabrik

Sachiko Muto, OpenForum Europe/RISE Research Institutes of Sweden

Jacopo Nardiello, SIGHUP

Cosmin Oprea, London Stock Exchange Group

Timo Perala, Nokia

Alois Reitbauer, Dynatrace

Alan Richards, GitLab

Phil Robb, Ericsson

Sebastian Scheele, Kubermatic

Csilla Zsigri, BTP

Zudem werden die folgenden Beobachter Open-Source-Projekte im LFEAB vertreten:

Daniel Goldscheider, OpenWallet Foundation

Greg Kroah Hartman, Kernel.org

Guillaume Nevicato, Sylva

Sehen Sie sich hier die Zitate aus dem Beratungsgremium an.

Über diese anfängliche Zusammensetzung hinaus wird die Linux Foundation Europe im Laufe der Zeit voraussichtlich Wahlen abhalten, um das Beratungsgremium mit einer demokratischen Vertretung seiner Teilnehmer in der gesamten europäischen Region und darüber hinaus weiterzuentwickeln. Organisationen, die an einer Mitwirkung in dem Beratungsgremium interessiert sind, sollten erwägen, Teilnehmer der Linux Foundation Europe zu werden. Weitere Informationen über die Linux Foundation Europe und eine mögliche Mitwirkung finden Sie unter linuxfoundation.eu.

Informationen zur Linux Foundation Europe

Die Linux Foundation und die Linux Foundation Europe werden zusammen international von mehr als 3000 Mitgliedern unterstützt. Diese Erweiterung unterstreicht das Engagement der Linux Foundation, eine wirklich globale, vielfältige und inklusive Institution aufzubauen, um das Wachstum von Open Source transparent voranzubringen sowie die regionale und globale Zusammenarbeit zu erleichtern. Die Linux Foundation ist die weltweit führende Einrichtung für die Zusammenarbeit bei Open-Source-Software, Hardware, Standards und Daten. Die Projekte der Linux Foundation spielen eine entscheidende Rolle für die weltweite Infrastruktur, darunter Linux, Kubernetes, Node.js, ONAP, Hyperledger Foundation, PyTorch, RISC-V und mehr. Die Methodik der Linux Foundation Europe konzentriert sich auf die Nutzung bewährter Verfahren sowie die Bedürfnisse von Mitwirkenden, Benutzern und Lösungsanbietern, um nachhaltige Modelle für eine offene Zusammenarbeit zu entwickeln. Weitere Informationen erhalten Sie auf linuxfoundation.eu.

