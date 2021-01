La Liste, a melhor seleção de restaurantes do mundo, revela prêmios especiais para 2021 reconhecendo o compromisso, a resiliência e a inovação em todo o setor global de gastronomia

PARIS, 19 de janeiro de 2021 /PRNewswire/ -- O ano de 2021 começa com duas iniciativas que respondem à pandemia para a La Liste, importante localizadora e classificadora mundial de restaurantes desde 2015. Em solidariedade a chefs e restaurantes em todo o mundo, a La Liste cancelou sua classificação anual e hoje revela um conjunto de novos prêmios especiais e uma nova publicação aprofundada, a Gastronomy Observer, que se baseia no banco de dados incomparável do guia para desvendar percepções emergentes e inovações na cultura gastronômica global.

A La Liste é mais conhecida por publicar a lista anual dos 1.000 melhores restaurantes no mundo, impulsionada por quase 900 fontes que alimentam seu algoritmo. Guy Savoy, Paris, Eric Ripert, Le Bernardin, Nova York, Seiji Yamamoto, Ryugin, Tóquio e Yosuke Suga, Sugalabo, Tóquio, mantêm-se empatados no topo da lista Top 1.000 da La Liste por mais um ano.

Dez prêmios especiais reconhecem 30 chefs, restaurantes ou conceitos de 18 países, todos exemplos perfeitos de inovação, "articulando" para alimentar novos apetites e moldar a gastronomia do futuro.

A chef ganesa Selassie Atadika , pioneira da "Nova Cozinha Africana", recebe o New Destination Champion Award (Prêmio Campeão de Novos Destinos) , patrocinado pela Moët Hennessy. A seleção francesa fica com o Auberge Vert-Mont, na região francesa de Flandres, sob o comando de Florent Ladeyn ;

, pioneira da "Nova Cozinha Africana", recebe o , patrocinado pela Moët Hennessy. A seleção francesa fica com o Auberge Vert-Mont, na região francesa de Flandres, sob o comando de ; Dabiz Muñoz , da Espanha, ganha o Innovation Award (Prêmio Inovação) patrocinado pelo Rungis International Market, por seu império GoXo de entrega rápida e casual. A seleção francesa é Olivier Nasti por suas inúmeras iniciativas, desde o food truck até os menus para drive-in e takeaway com chefs famosos;

, da Espanha, ganha o patrocinado pelo Rungis International Market, por seu império GoXo de entrega rápida e casual. A seleção francesa é por suas inúmeras iniciativas, desde o food truck até os menus para drive-in e takeaway com chefs famosos; Mashama Bailey , da Geórgia, a estrela revelação da culinária sulista e embaixadora da diversidade, nos Estados Unidos, leva para casa o Game Changer Award – Inclusivity (Prêmio Transformador - Inclusividade)

, da Geórgia, a estrela revelação da culinária sulista e embaixadora da diversidade, nos Estados Unidos, leva para casa o Digital Influencer Award (Prêmio Influenciador Digital) : Simone Zanoni , chef italiano do Le George no Hotel Four Seasons George V, Paris , e sua empreitada familiar que é um sucesso digital, Casa Zanoni;

: , chef italiano do no Hotel Four Seasons George V, , e sua empreitada familiar que é um sucesso digital, Casa Zanoni; Ethical and Sustainability Award (Prêmio Ética e Sustentabilidade) , patrocinado pela Accor Live Limitless: Matt Orlando do restaurante com resíduo zero, Amass, Copenhague. A seleção da França é Nadia Sammut do Auberge La Fenière;

, patrocinado pela Accor Live Limitless: do restaurante com resíduo zero, Amass, Copenhague. A seleção da França é do Auberge La Fenière; Community Spirit Award (Prêmio Espírito Comunitário) : o Covid-19 Playbook dos restaurantes Black Sheep em Hong Kong . A seleção francesa é o programa Chefs for Caregivers (Chefs para Cuidadores), liderado pelo chef do Palácio do Eliseu, Guillaume Gomez e Stéphane Méjanès;

: o dos restaurantes Black Sheep em . A seleção francesa é o programa Chefs for Caregivers (Chefs para Cuidadores), liderado pelo chef do Palácio do Eliseu, e Stéphane Méjanès; Talents of the Year (Talentos do Ano), patrocinado pela Moët Hennessy: a peruana Francesca Ferreyros , o francês Mory Sacko , o italiano Antonio Bueno , o britânico Daniel Smith e o filipino Josh Boutwood ;

, o francês , o italiano , o britânico e o filipino ; Openings of the Year (Novidades do Ano): CocoCouture em São Petersburgo, Kol em Londres, Euphoria by Jason Tan em Singapura e Ever em Chicago ;

em São Petersburgo, em Londres, em Singapura e em ; Hidden Gem Awards (Prêmios Joia Oculta) : La Femme du Boucher em Marselha, França, Nur em Fez, Marrocos, Koks nas ilhas Faroe, LeCafé Suisse , na Suíça, Langouste , na Sérvia, Willows Inn , na ilha Lummi, EUA, D'Berto na Espanha, 102 House em Foshan, China ;

: em Marselha, França, em Fez, Marrocos, nas ilhas Faroe, , na Suíça, , na Sérvia, , na ilha Lummi, EUA, na Espanha, em Foshan, ; Artisan and Autenticity Award (Prêmio Artesão e Autenticidade): o francês Ferme de la Ruchotte, o japonês Masashi Yamada e o mexicano Las Quince Letras.

O Gastronomy Observer conta a história de um ano tumultuado utilizando o banco de dados do localizador de restaurantes, além de estudos acadêmicos, artigos em jornais e entrevistas. A publicação ilustra e elogia os grandes esforços dos restaurateurs em alimentar os outros e, ao mesmo tempo, desenvolver novas maneiras de sobreviver em diversos períodos de lockdown. Mas não ignora o lado sombrio do setor, e também fala sobre a cultura abusiva na cozinha, o problema de diversidade no setor de hospitalidade e o movimento #MeToo em restaurantes.

Hélène Pietrini, recém-nomeada diretora administrativa da La Liste, diz: "Apesar dos repetidos fechamentos e do moral baixo, o setor de restaurantes nunca desiste. A La Liste quer ser o catalisador para apoiar a recuperação dos restaurantes reconhecendo indivíduos excepcionais que enfrentam a crise e moldam o futuro da gastronomia."

O poderoso aplicativo da La Liste consegue localizar mais de 25.000 restaurantes em 200 países, mais do que qualquer outro guia de restaurantes. Baixe nosso aplicativo gratuitamente disponível para Android e IOS em nove idiomas: laliste.app.linl/download

www.laliste.com

Instagram @LaListe1000

Facebook https://www.facebook.com/Laliste1000

Twitter @LaListe1000

Contato para imprensa internacional

[email protected]

Agence Pascale Venot

+33(0)6-61-20-59-42

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1422181/La_Liste.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1422182/La_Liste_Logo.jpg

FONTE La Liste

SOURCE La Liste