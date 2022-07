La London Fire Brigade choisit MSA Safety pour leur nouvel appareil respiratoire

L'ARI M1 de MSA aide Londres à renforcer la sécurité des pompiers

PITTSBURGH, 27 juillet 2022 /PRNewswire/ -- MSA Safety Incorporated (NYSE: MSA) a annoncé aujourd'hui avoir décroché un contrat de 9 millions de dollars de la London Fire Brigade pour fournir aux pompiers le nouvel appareil respiratoire isolant M1 (ARI) et la technologie de télémétrie MSA. Le contrat a été officiellement attribué début juillet, et les livraisons d'équipements devraient commencer au quatrième trimestre de cette année. L'annonce d'aujourd'hui marque également le début d'un processus de formation et de déploiement en plusieurs phases de l'ARI auquel participent plus de 4 500 pompiers de la Brigade.

La décision de mettre à niveau la technologie ARI de Londres a été prise après un processus d'évaluation complet et exhaustif.

« L'ARI M1 représente l'ARI le plus avancé, ergonomique et modulaire que MSA ait jamais introduit sur les marchés européens et internationaux », a assuré Nish Vartanian, président-directeur général de MSA. « Nous sommes extrêmement fiers d'établir ce nouveau partenariat avec l'une des brigades de pompiers les plus anciennes et les plus respectées au monde. Plus important encore, nous sommes honorés que la London Fire Brigade ait confié à MSA la responsabilité de protéger les hommes et les femmes qui assurent chaque jour la sécurité des résidents de Londres. »

Le commissaire adjoint de la brigade des pompiers de Londres, Richard Mills, a annoncé : « Suite à un appel d'offres concurrentiel, nous avons vraiment hâte de développer notre partenariat prometteur avec MSA. Le nouvel appareil respiratoire ultramoderne sera plus léger et plus facile à porter, améliorant ainsi la sécurité de nos pompiers. L'équipement amélioré démontre notre transformation en tant que service d'incendie et notre investissement dans les dernières technologies pour contribuer à la protection de Londres et des Londoniens. »

La conception révolutionnaire de l'ARI M1 de MSA® a été un facteur clé dans le choix de la nouvelle plateforme d'ARI à Londres. L'appareil respiratoire comprend plusieurs caractéristiques brevetées et personnalisables qui aident à améliorer l'ergonomie, le confort et l'hygiène des pompiers. Il s'agit notamment de la plaque dorsale avec réglage de la hauteur intégré la plus légère de l'industrie ; une ceinture ventrale pivotante assure une répartition uniforme du poids de l'ARI ; et un harnais rembourré 100 % résistant à l'eau, permettant ainsi de laver l'ensemble du système ARI à la machine sans le démonter.

Dans le choix de la Brigade de l'ARI M1, les autres caractéristiques prises en compte comprennent la connexion pour surveiller la pression des bouteilles et pour des échanges d'informations rapides ; la compatibilité avec le masque G1 leader sur le marché de MSA ; et l'intégration avec FireGrid, qui donne au commandement d'intervention la capacité d'évaluer et de gérer de multiples situations en temps réel et à partir de n'importe quel endroit. L'Entry Control Board (ECB) de MSA, conçu spécifiquement pour répondre aux besoins uniques des services d'incendie du Royaume-Uni, a également joué un rôle clé dans la décision de la Brigade de choisir la marque MSA. Outil de gestion des incendies de terrain connecté au cloud qui fournit aux commandants d'intervention l'état de l'air et de l'alarme de tous les appareils respiratoires télémétriques sur les lieux, l'ECB de MSA est également en mesure de fournir des rapports et de la documentation automatisée après intervention.

Dans le cadre du contrat, MSA fournira également à Londres un nouveau système de communication offrant des communications vocales améliorées. Appelé module de communication C1, l'appareil se fixe facilement à l'extérieur du masque de l'ARI.

M. Vartanian a souligné que le contrat d'ARI avec London marque le début d'un nouveau partenariat prometteur. « En tant qu'entreprise dont la seule mission est la sécurité des travailleurs, nous sommes extrêmement fiers d'être associés à une brigade qui est considérée comme un véritable leader de l'industrie et un défenseur de la sécurité des pompiers. Londres fait partie des brigades de pompiers les plus progressistes et les plus respectées au monde, et dans le cadre de notre processus Voix du client, nous solliciterons certainement leurs commentaires sur les futures initiatives de développement de produits », a-t-il conclu.

À propos de MSA Safety

Fondée en 1914, MSA Safety Incorporated est le leader mondial dans le développement, la fabrication et la livraison de produits de sécurité qui protègent les personnes et les infrastructures. De nombreux produits MSA intègrent une combinaison d'électronique, de systèmes mécaniques et de matériaux avancés pour protéger les utilisateurs contre des situations dangereuses ou mettant leur vie en danger. La gamme complète de produits de l'entreprise est utilisée par des travailleurs du monde entier sur un large éventail de marchés, notamment l'industrie pétrolière, gazière et pétrochimique, les services incendies, le secteur de la construction, l'exploitation minière et le secteur militaire. Les principaux produits de MSA comprennent des appareils respiratoires isolants, des systèmes fixes de détection de gaz et de flammes, des instruments portables de détection de gaz, des produits de protection de la tête adaptés à l'industrie, des casques de pompiers et des vêtements de protection, ainsi que des dispositifs de protection contre les chutes. Avec un chiffre d'affaires de 1,4 milliard de dollars en 2021, MSA emploie environ 4 800 personnes dans le monde entier. Le siège social de la société est situé au nord de Pittsburgh, à Cranberry Township, en Pennsylvanie, et possède des usines de fabrication aux États-Unis, en Europe, en Asie et en Amérique latine. Avec plus de 40 sites internationaux, MSA réalise environ la moitié de ses revenus hors Amérique du Nord. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site web de MSA www.MSASafety.com.

