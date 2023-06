LA MAISON HARRY WINSTON OUVRE SON PREMIER SALON DE VENTE AU DÉTAIL À NANJING

NANJING, Chine, 7 juin 2023 /PRNewswire/ -- La Maison Harry Winston, légendaire « roi des diamants » et marque de luxe internationale, annonce l'ouverture de son premier salon de vente à Nanjing, en Chine. Situé à l'intérieur du Deji Plaza, un paradis du shopping de luxe à Xinjiekou, le salon de 213 mètres carrés abritera les collections de bijoux et de montres exquises de Harry Winston, y compris les diamants les plus fins et les pierres précieuses les plus rares disponibles aujourd'hui.

« Nous sommes heureux d'annoncer l'ouverture de notre nouveau salon au sein du prestigieux Deji Plaza. Si ce salon est notre premier à Nanjing, il s'agit de notre septième emplacement en Chine continentale, a déclaré Nayla Hayek, PDG de Harry Winston, Inc. Nanjing est une ville réputée pour son rôle dans la recherche, l'éducation et le tourisme, et aujourd'hui, nous sommes fiers d'approfondir nos racines dans une ville connue pour la richesse de son histoire et de sa culture, tout en continuant à faire connaître la marque Harry Winston à de nouveaux publics dans tout le pays. »

Conçu pour évoquer l'élégance et l'intimité d'un domaine privé, l'espace contemporain du rez-de-chaussée, avec la façade bleu marine et or caractéristique de la Maison, sera accessible depuis l'intérieur de l'emporium. À l'intérieur, la palette de couleurs grises douces caractéristique de la Maison complète parfaitement les œuvres laquées conçues sur mesure, les meubles en bronze antique et les lustres en cristal sur mesure, ainsi que le motif de l'étoile noire et blanche caractéristique de la Maison. Des galeries dédiées mettent en valeur l'étendue et la beauté de l'offre exceptionnelle de la Maison, de la haute joaillerie unique aux bijoux de mariage.

En l'honneur de l'ouverture de ce salon à Nanjing, la Maison est fière d'exposer une œuvre d'art personnalisée qui marie les éléments caractéristiques de la Maison à la riche culture de Nanjing. Une illustration fantaisiste représente deux statues de lion parées d'or devant les emblématiques portes Winston et entourées de magnifiques fleurs de prunier, la fleur symbolique de la Chine, tandis que des oiseaux en vol représentent l'union entre la ville de Nanjing et Harry Winston.

À PROPOS DE HARRY WINSTON

Fondée à New York en 1932, la Maison Harry Winston continue d'établir les normes les plus exigeantes en matière de haute joaillerie et horlogerie. De l'acquisition de certaines des pierres précieuses les plus célèbres au monde, comme les diamants Jonker, Hope, Winston Legacy et Winston Blue Diamonds, à la parure des stars hollywoodiennes sur le tapis rouge, Harry Winston est depuis neuf décennies le symbole de ce qui se fait de mieux.

