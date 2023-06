A CASA DE HARRY WINSTON ABRE SEU PRIMEIRO SALÃO DE VAREJO EM NANJING

NANJING, China, 7 de junho de 2023 /PRNewswire/-- A Casa de Harry Winston, o lendário "rei dos diamantes" e marca de luxo internacional, anuncia a abertura de seu primeiro salão de varejo em Nanjing, China. Localizado dentro do Deji Plaza, um refúgio de compras de luxo de luxo de Xinjiekou, o salão de 213 metros quadrados abrigará as requintadas coleções de joias e relógios da Harry Winston, incluindo os melhores diamantes e pedras preciosas mais raras disponíveis atualmente.

Salão Harry Winston no Deji Plaza em Nanjing (PRNewsfoto/Harry Winston, Inc.) Salão Harry Winston no Deji Plaza em Nanjing (PRNewsfoto/Harry Winston, Inc.)

"Temos o prazer de anunciar a abertura de nosso novo salão no prestigiado Deji Plaza. Embora esta abertura marque a nossa primeira em Nanjing, é nossa sétima localização na China continental", disse Nayla Hayek, CEO da Harry Winston, Inc. "Nanjing é a cidade-chefe reconhecida por seu papel em pesquisa, educação e turismo, e hoje, temos orgulho de aprofundar nossas raízes em uma cidade conhecida por sua rica história e cultura, à medida que continuamos a levar a marca Harry Winston a novos públicos em todo o país.

Projetado para capturar a elegância e intimidade de uma propriedade privada, o espaço contemporâneo de nível terrestre, com a fachada azul marinho e ouro exclusiva da Casa, será acessível a partir de dentro do empório. Em todo o interior, a paleta de cores suaves em cinza característica da casa serve como o complemento perfeito para o mobiliário personalizado em laca, bronze antigo e os lustres de cristal exclusivos, juntamente com o motivo característico da Casa em forma de Starburst em preto e branco. As galerias dedicadas destacam a amplitude e a beleza das ofertas excepcionais da casa, desde joias únicas e altas até joias do dia do casamento.

Em homenagem à abertura de Nanjing, a Casa tem o orgulho de exibir uma obra de arte personalizada que se casa com elementos exclusivos da Casa com a rica cultura de Nanjing. Uma ilustração caprichosa retrata duas estátuas de leão adornadas em ouro diante dos icônicos portões da Winston e cercadas por belas flores de ameixa, a flor simbólica da China, enquanto as aves em voo representam a união entre a cidade de Nanjing e a Harry Winston.

SOBRE A HARRY WINSTON

Fundada em Nova Iorque, na SIGHT 1932, a Casa deHarry Winston continua a definir o padrão para o máximo em joias finas e relojoaria de ponta. Desde a aquisição de algumas das pedras preciosas mais famosas do mundo, incluindo as pedras preciosas Jonker, Hope, Winston Legacy e Winston Blue Diamonds, até decorar estrelas de Hollywood no tapete vermelho, há nove décadas, a Harry Winston tem sido um símbolo do melhor que existe.

