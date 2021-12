LA MAISON HARRY WINSTON OUVRE UN NOUVEAU SALON DE VENTE AU DÉTAIL À MILAN

MILAN, 21 décembre 2021 /PRNewswire/ -- La Maison Harry Winston, le légendaire « roi des diamants » et une marque internationale de luxe, a annoncé l'ouverture de son deuxième salon de vente au détail à Milan, en Italie. Situé sur la Via Montenapoleone, l'une des plus belles et prestigieuses destinations de magasinage au monde, le salon abrite les magnifiques collections de bijoux et de montres de Harry Winston, dont les plus beaux diamants et les gemmes les plus rares sur le marché aujourd'hui.