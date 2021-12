THE HOUSE OF HARRY WINSTON INAUGURA NOVA LOJA EM MILÃO

O novo espaço de 355 metros quadrados foi projetado para captar a elegância e intimidade de uma propriedade particular. A paleta de cores suaves nos tons de bege e cinza, característica da casa, é utilizada por todo o espaço e complementa os elementos clássicos da Winston, como vernizes personalizados, detalhes em bronze e mobília em bronze antigo, com pisos de mármore impecáveis e lustres de cristal feitos sob medida. O layout interior conta com galerias dedicadas a núpcias e coleções criadas para destacar a amplitude da oferta excepcional da Harry Winston, ao mesmo tempo que garante aos clientes a experiência de compra altamente personalizada pela qual a casa é conhecida. Salas de vendas privadas criam o ambiente ideal para uma experiência de compra discreta e verdadeiramente luxuosa.

SOBRE A HARRY WINSTON

Fundada na cidade de Nova York em 1932, a The House of Harry Winston continua a definir o padrão do que há de melhor em joias finas e relojoaria sofisticada. Desde a aquisição de algumas das pedras preciosas mais famosas do mundo, como os diamantes Jonker, Hope, Winston Legacy e Winston Blue, até embelezar as mulheres mais ilustres no tapete vermelho de Hollywood, há mais de oito décadas, a Harry Winston tem sido um símbolo do que há de melhor.

Harry Winston Via Montenapoleone 14, 20121 Milão, Itália

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1714060/Harry_Winston_Milan_Salon.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1708757/Harry_Winston_Logo.jpg

FONTE Harry Winston, Inc.

