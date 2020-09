La maîtrise en gestion de Tongji SEM se classe au 31e rang du classement du Financial Times pour 2020

Le classement mondial des maîtrises en gestion du Financial Times est reconnu pour ses critères d'évaluation rigoureux, son enquête indépendante et objective sur les données et son système d'évaluation complet et approfondi. Il s'agit d'un classement reconnu mondialement dans le domaine de l'enseignement des affaires. Le classement se compose de 24 sous-indicateurs dans 4 catégories pour évaluer de façon exhaustive la force globale des écoles de commerce et la qualité de leur programme. Tongji SEM affiche une performance remarquable par rapport à plusieurs indicateurs clés. En ce qui concerne l' augmentation en pourcentage des salaires , Tongji SEM s'est classée 3 e au monde avec 105 %; en ce qui concerne le service de carrière , Tongji SEM s'est classée 6 e au monde; le taux d'emploi 3 mois après l'obtention d'un diplôme est de 100 % , et seulement 14 des 100 meilleures écoles de commerce au monde satisfont à cette norme; Tongji SEM s'est aussi classée au 15 e rang mondial en ce qui concerne la satisfaction globale . En outre, on note aussi des améliorations constantes en ce qui a trait à des indicateurs clés comme le corps professoral et l'internationalisation.

Le programme de maîtrise en gestion de Tongji SEM vise à former des managers d'élite dotés d'une vision internationale, d'une responsabilité sociale, d'une capacité de recherche novatrice et de compétences pratiques en résolution de problèmes. Tongji SEM s'associe à de nombreuses grandes écoles de commerce étrangères pour créer un environnement d'apprentissage international et permettre aux étudiants de comprendre pleinement la vision stratégique mondiale et de développer un sens de la perspective interculturelle et de la responsabilité sociale d'un point de vue international. Tongji SEM met aussi l'accent sur l'intégration de l'enseignement et de la pratique en collaborant avec des entreprises pour offrir aux étudiants de riches possibilités de stages dans l'industrie.

De plus, le centre de développement de carrière de Tongji SEM invite des managers de l'industrie à fournir des conseils professionnels pour la planification et le développement de carrière des étudiants en organisant des séances de « dialogue avec les RH » et des « conférences par les pairs »; il a également mis au point des cours de conseil professionnel en ligne et des plateformes de services d'emploi afin d'offrir aux étudiants des conseils individuels, ainsi qu'une orientation et un soutien complets, du stage à l'emploi.

L'amélioration de l'internationalisation a toujours été l'un des objectifs les plus importants de Tongji SEM. Avec le développement rapide de l'économie chinoise, de plus en plus d'étudiants étrangers viennent étudier en Chine. Afin de promouvoir davantage l'image de marque « Étudier en Chine », Tongji SEM a mis à niveau, en 2019, sa maîtrise en gestion mondiale pour les étudiants internationaux, qui vise à former des étudiants internationaux pour qu'ils maîtrisent les théories et les méthodes de gestion internationale et la façon de faire des affaires en Chine, et qu'ils se consacrent à agir en leaders de la gestion dans un environnement de travail interculturel. (Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Web suivant : https://sem.tongji.edu.cn/semen/programs/mim-new/mim-overview/about-mgbm.)

SOURCE School of Economics and Management, Tongji University