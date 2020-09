Tongji SEM se clasifica en el puesto 31 del ránking FT 2020 Masters in Management

SHANGHÁI, 30 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- El 28 de septiembre de 2020, el Financial Times lanzó oficialmente su ranking Global Masters in Management (MiM) 2020. El programa Master in Management de Tongji SEM se clasificó en el puesto 31 del mundo y en el 2 en Chin. Se ha clasificado en el Top 50 del mundo durante cinco años consecutivos.