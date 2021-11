La manie du monogramme et l'essor de la haute couture technologique : HONOR dévoile les tendances technologiques et de mode à surveiller avec le WGSN

Alors que nous nous attendons à une année 2022 plus lumineuse, les consommateurs réécrivent le mantra de la façon dont ils veulent vivre. Le WGSN qualifie ce changement de comportement des consommateurs d'« extravagance quotidienne » – qui voit les consommateurs se livrer à un désir toujours croissant d'échapper à l'ordinaire et de rechercher des moments captivants qui élèvent, augmentent et ravivent l'optimisme pour l'avenir. « Avides de produits et d'expériences qui apportent de l'extravagance au quotidien, les consommateurs embrassent la brillance sans ambiguïté qui alimente les thèmes de l'exaltation sans complexe et de l'expression de soi radicale », déclare le WGSN.

Code HONOR : un coloris unique qui aide les consommateurs à faire des déclarations de style audacieuses

Le WGSN a révélé que les looks monogrammes sont là pour rester, les consommateurs adoptant de nouvelles façons d'exprimer leur style et d'élever leur identité de mode à travers des looks audacieux. « Depuis 2018, plusieurs grandes maisons de mode ont relancé leur monogramme emblématique en réponse à la tendance « logomania » qui a pris le contrôle de l'industrie. Avance rapide jusqu'en 2021 : nous assistons à une nouvelle ère de la mode monogramme, avec des marques utilisant des monogrammes pour porter leurs histoires de mode à un niveau supérieur, créant un plus grand engagement avec les consommateurs désireux de trouver de nouvelles façons d'exprimer leur style », a commenté le WGSN.

À la lumière de la demande croissante pour le monogramme et de la résurgence des créateurs de tendances arborant fièrement des logos de marque avec un clin d'œil à la nostalgie des années 90, le HONOR 50 a été conçu dans une gamme de couleurs étonnantes et d'options inspirées des défilés, y compris le code HONOR.

« Ce design accrocheur est unique pour l'industrie des smartphones, inspiré par les dernières tendances de la mode et se démarquant des noirs classiques et des tons plus discrets proposés par d'autres marques de smartphones ».

Exprimez-vous : L'explosion du vlogging à l'ère du métavers

Le désir accru d'expression de soi a donné lieu à la nécessité d'une technologie qui non seulement a fière allure à l'extérieur, mais qui regorge également de capacités à l'intérieur pour permettre des formes plus créatives de création de contenu.

À une époque où nos écrans devenaient la porte d'entrée vers le reste de notre vie, les consommateurs désiraient des moments d'émerveillement pour ramener la joie et contrer l'incertitude et la peur provoquées par la pandémie. Le WGSN appelle ce comportement de consommation des « évasions stimulantes ». Adrien Mollet, consultant principal au WGSN, commente : « L'avenir est une ère d'efforts et d'expression créative, avec des gens qui passent de longues périodes à créer du contenu pour avoir une chance de viralité. Habilités à créer, les consommateurs sont proactifs dans le développement de productions théâtrales de leur propre vie comme expression de leur mode de vie, de leurs valeurs et de leur statut. »

À mesure que le métavers gagne du terrain et que nos mondes physique et numérique s'enchevêtrent de plus en plus, les consommateurs accorderont plus de valeur au vlogging et à la création de ressources numériques pour faire une déclaration sur leur identité en tant que personne. Selon le WGSN, le contenu lié à l'expression de soi sur les médias sociaux a connu une croissance continue d'année en année pendant 14 mois consécutifs, les créateurs et les téléspectateurs adoptant cette nouvelle façon « sans filtre » d'afficher leur style et leurs émotions.

Pour faire face à la montée en puissance du vlogging, le HONOR 50 est livré avec une configuration de caméra avancée, permettant aux utilisateurs de basculer entre les caméras avant et arrière tout en filmant à l'aide des modes de prise de vue multi-vidéo. Avec la possibilité de filmer sous plusieurs angles, les créateurs sont maintenant en mesure de documenter et d'exprimer leurs vraies émotions, expériences et identités en temps réel, permettant d'établir des connexions plus significatives avec leur public.

HONOR réunit un panel d'experts pour discuter de l'évolution du style, des smartphones et de l'expression de soi HONOR a invité le WGSN, rejoint par un panel d'experts, dont Matthew Drinkwater, responsable de l'agence d'innovation de la mode au London College of Fashion, Liza Urla, experte en bijoux et fondatrice et directrice créative de Gemologue, et Amelia Liana, une vloggeuse de mode qui a récolté plus de 500 000 abonnés Instagram pour ses vidéos de style créatif, aux côtés de Yuan Ze, designer en chef chez HONOR, pour discuter des tendances qui façonnent aujourd'hui l'industrie de la mode et de la technologie, et comment le nouveau HONOR 50 offre aux utilisateurs de technologies élégantes des possibilités infinies d'expression de soi en 2021 et au-delà.

La version complète de la discussion de groupe sera disponible sur la chaîne YouTube mondiale de HONOR.

Pour télécharger le rapport complet sur les tendances style, smartphones et expression de soi, cliquez sur le lien suivant.

Vidéo de la coopération d'HONOR avec Noonoouri Vidéo.

