La marca de cerveza Żubr ayuda a comprar terrenos para el Parque Nacional de Biebrza

Aproximadamente 500 millones de m³ de agua se han acumulado en las marismas del Valle de Biebrza, uno de los últimos valles de Europa no destruidos por el hombre. Las marismas refrescan el clima, son islas de biodiversidad, actúan como climatizadores naturales y, además, constituyen un hábitat único para especies protegidas de aves que son admiradas por toda Europa. Sin embargo, más del 40% del Parque Nacional de Biebrza sigue perteneciendo a propietarios privados y el personal del parque no puede llevar a cabo en él actividades adecuadas de conservación de la naturaleza, como la protección de los hábitats, la regulación del tráfico turístico y la prevención de la destrucción de la naturaleza como consecuencia del desarrollo de la agricultura o la construcción.

"La protección de los hábitats es la medida más eficaz para la naturaleza, y no la protección de las especies. La protección de los hábitats es fundamental para que una especie de aves en peligro de extinción permanezca en una zona determinada. Porque no sólo anida allí, sino que se alimenta, lleva a sus polluelos al agua y descansa durante la migración. Si bien la agricultura no es una protección adecuada de estos hábitats, como desbrozar, segar, etc. Esto SÓLO será posible si adquirimos estas tierras para el Parque y las protegemos adecuadamente", afirmó Włodzimierz Wróblewski, subdirector del Parque Nacional de Biebrza.

La compra de terrenos es la prioridad del Parque Nacional de Biebrza, pero es un proceso largo y costoso. La participación de la marca Żubr permite acelerar este proceso. La primera de las parcelas previstas ya ha sido adquirida con financiación de la marca, lo que ha ampliado la propiedad del Parque Nacional de Biebrza en la zona.

Las actividades de la marca Żubr tienen lugar en un momento en que no se ha creado ningún parque nacional nuevo en Polonia desde hace 20 años. La superficie media de los parques nacionales en la Unión Europea es de aproximadamente el 3,4% de la superficie del país, mientras que en Polonia sólo constituyen el 1,1%. Por otra parte, más del 70% de los polacos encuestados están a favor de aumentar la superficie de los parques nacionales.

Las actividades en el Parque Nacional de Biebrza forman parte de la aplicación coherente de la misión de la marca Żubr, perteneciente a Asahi Europe, que se basa en el apoyo activo a las especies silvestres reinvirtiendo en ellas parte de sus beneficios. Lleva a cabo esta misión en las regiones naturales más valiosas de Polonia. Apoya diversas iniciativas de conservación de la naturaleza -iniciativas a largo plazo, como la cooperación con el Parque Nacional de Białowieża, y aquellas que requieren una acción rápida, como la asistencia durante los incendios en el Valle de Biebrza.

"La marca Żubr se creó hace 18 años en torno a los símbolos de la naturaleza polaca. En los anuncios de la marca, el héroe de la misma, Żubr (representante del bisonte europeo), desempeña el papel de guardián del bosque, que cuida de todos sus habitantes. Como nuestra marca se inspira en el mundo de la naturaleza polaca, nos sentimos responsables de apoyar activamente su protección", afirmó Urszula Czerniawska-Kapeluch, directora de marca de la marca Żubr.

En 2019, la marca Żubr donó un millón de zlotys a la protección de especies en peligro de extinción; en 2020 financió equipos especializados por valor de 1 millón de zlotys para el Parque Nacional de Białowieża, mientras que este año donará otro millón a la batalla por la preservación de la vida salvaje en su forma más natural.

Para más información sobre las actividades del Fondo, visite: www.funduszzubra.pl

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1601609/Zubr_and_Biebrzanski_Park_Narodowy.jpg

SOURCE Żubr and Biebrzański Park Narodowy