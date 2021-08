La marque de bière Żubr aide à acheter des terres pour le parc national de Biebrza en Pologne afin de protéger les espèces menacées

Cette action est une forme de réponse des marques aux demandes de l'Union européenne et des Nations Unies, qui appellent à rendre des terres à la nature afin d'arrêter la crise climatique et environnementale. Conformément à cette tendance et en référence au rapport alarmant des Nations Unies publié au mois d'août de cette année , la marque de bière polonaise Żubr a décidé d'aider les autorités du parc national de Biebrza à protéger les zones qui sont essentielles aux espèces animales menacées. C'est pourquoi Żubr s'est engagée dans une coopération à long terme avec le parc national de Biebrza afin de récupérer des parcelles de terre qui se trouvent sur son territoire.

Environ 500 millions de m³ d'eau se sont accumulés dans les zones humides de la vallée de Biebrza, l'une des dernières vallées d'Europe non détruites par l'homme. Les marais refroidissent le climat. Véritables îlots de biodiversité, ils agissent comme des climatiseurs naturels et, en outre, constituent un habitat unique pour les espèces d'oiseaux protégées qui sont admirées par toute l'Europe. Cependant, plus de 40 % du parc national de Biebrza appartiennent toujours à des propriétaires privés et le personnel du parc n'est pas en mesure d'y mener des activités appropriées de conservation de la nature, telles que la protection des habitats, la régulation du trafic touristique et la prévention de la destruction de la nature, menacée par le développement de l'agriculture ou de projets de construction.

« La protection des habitats est la mesure la plus efficace pour la nature et non la protection des espèces. La protection des habitats est essentielle pour qu'une espèce d'oiseaux en voie de disparition demeure dans une zone donnée. En effet, non seulement cette espèce y construit ses nids mais elle s'y nourrit, amène ses oisillons jusqu'à l'eau et s'y repose pendant la migration. L'agriculture ne constitue pas une protection appropriée de ces habitats, c'est-à-dire qu'elle ne permet pas un débroussaillage et un fauchage appropriés, etc. Ces opérations ne seront possibles que si nous acquérons ces terres pour le parc et que nous les protégeons correctement », a indiqué Włodzimierz Wróblewski, directeur adjoint du parc national de Biebrza.

L'achat de terrains est la priorité du parc national de Biebrza. Toutefois, ce processus est long et coûteux. L'implication de la marque Żubr permet d'accélérer ce processus. Le premier des terrains prévus a déjà été acheté avec le financement de la marque et a donc rejoint les terres appartenant au parc national de Biebrza.

La marque Żubr mène ses activités alors que, depuis 20 ans, aucun nouveau parc national n'a été créé en Pologne. Dans l'Union européenne, la superficie moyenne des parcs nationaux représente environ 3,4 % de la superficie de chaque pays. En Pologne, ils ne représentent que 1,1 % de la superficie du pays. Toutefois, plus de 70 % des Polonais sondés sont favorables à l'augmentation de la superficie des parcs nationaux.

Les activités dans le parc national de Biebrza sont réalisées dans le cadre de la mise en œuvre appropriée de la mission de la marque Żubr (détenue par Asahi Europe). Cette mission consiste à préserver activement les espèces sauvages en réinvestissant une partie des bénéfices de la marque dans leur protection. La marque poursuit cette mission dans les régions naturelles les plus belles de Pologne. Elle soutient diverses initiatives de conservation de la nature – des initiatives à long terme, telles que la coopération avec le parc national de Białowieża, et celles qui nécessitent une action rapide, telles que l'assistance en cas d'incendie dans la vallée de Biebrza.

« La marque Żubr a été créée il y a 18 ans en utilisant des symboles de la nature polonaise. Dans les publicités de la marque, le héros de la marque – Żubr (représentant le bison européen) – joue le rôle du « Gardien de la forêt », qui prend soin de tous ses habitants. Notre marque s'inspire de la nature polonaise et nous estimons que c'est notre devoir de soutenir activement sa protection », déclare Urszula Czerniawska-Kapeluch, responsable marque de la marque Żubr.

En 2019, la marque Żubr a fait don d'un million de zlotys pour la protection des espèces menacées ; en 2020, elle a financé des équipements spécialisés d'une valeur de 1 million de zlotys pour le parc national de Białowieża. Cette année, un don supplémentaire d'un million sera alloué à la lutte pour la préservation de la faune à l'état le plus naturel.

