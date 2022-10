La marca de electrodomésticos inteligentes, Tineco, entra en la categoría de cocina con TOASTY ONE

Tineco amplía su cartera de soluciones inteligentes para el hogar con la tostadora inteligente

BERLÍN, 10 de octubre de 2022 /PRNewswire/ -- Tineco, un proveedor líder de electrodomésticos inteligentes, ha anunciado hoy el lanzamiento de TOASTY ONE, una tostadora de doble ranura diseñada con capacidades inteligentes para ofrecer una rebanada de pan tostado perfecta en cada uso. Conocido principalmente por producir soluciones innovadoras e inteligentes para el cuidado del suelo, la introducción de TOASTY ONE marca la expansión de Tineco en la categoría de electrodomésticos de cocina.

Con una carcasa de acero inoxidable con un acabado blanco marfil y un diseño elegante, las capacidades premium de TOASTY ONE incluyen:

Pantalla táctil LCD de 4": Visualiza el proceso de tostado y permite a los usuarios simplemente deslizar y seleccionar un modo de tostado de las cuatro funciones disponibles (inteligente, fresco, recalentado o congelado), así como el nivel de tostado deseado desde un deslizador de nivel de tostado intuitivo.

Visualiza el proceso de tostado y permite a los usuarios simplemente deslizar y seleccionar un modo de tostado de las cuatro funciones disponibles (inteligente, fresco, recalentado o congelado), así como el nivel de tostado deseado desde un deslizador de nivel de tostado intuitivo. Tecnología IntelliHeat ™: Los sensores reconocen el estado del pan y ajustan automáticamente la potencia calorífica, luego se tuesta al nivel elegido.

™: Los sensores reconocen el estado del pan y ajustan automáticamente la potencia calorífica, luego se tuesta al nivel elegido. Tecnología GoldenCrispy™: Mantiene la humedad y genera un hermoso exterior crujiente con un interior aireado y sabroso.

Pensado para ofrecer una experiencia de cocción personalizada, la función de doble ranura de TOASTY ONE preparará cada artículo, en ambos lados de la tostadora, a un gusto diferente al mismo tiempo. Para mayor comodidad, el aparato almacena hasta ocho preferencias de tostado preestablecidas, y una bandeja extraíble simplifica el proceso de limpieza de las migas.

"Estamos encantados de sacar al mercado nuestro primer aparato de cocina en Europa. Ya sea cocinando para una familia o preparando una sola tostada por la mañana, el Tineco TOASTY ONE creará alimentos que todos en casa podrán disfrutar", dijo Marco Getz, Director General de Tineco Europa. "Esto demuestra nuestro continuo compromiso de utilizar una tecnología más inteligente para hacer que los productos domésticos cotidianos sean aún más fáciles de usar".

El nuevo TOASTY ONE ya está disponible para su compra en Amazon y Tineco.com por 339 dólares. Para obtener más información, visite https://www.tineco.com.

Acerca de Tineco

Fundada en 1998, Tineco ha impulsado la innovación en la categoría de electrodomésticos inteligentes, especializándose en la creación de tecnología inteligente para facilitar el uso de los productos cotidianos del hogar. En la actualidad, Tineco se ha convertido rápidamente en líder de la categoría de aparatos inteligentes con sus soluciones de limpieza inteligentes -aspiradoras PURE ONE, aspiradoras en húmedo/seco FLOOR ONE y limpiadores de alfombras CARPET ONE- y el nuevo aparato de cocina TOASTY ONE.

Para más información, visite https://www.tineco.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1916722/Tineco_Toasty_One_WEST_EU_Press_Release.jpg

SOURCE TINECO