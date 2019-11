La marca de pizza más apreciada de los Estados Unidos anuncia planes de expansión internacional

TOLEDO, Ohio, 14 de noviembre de 2019 /PRNewswire/ -- Marco's Pizza, una de las marcas de pizza de más rápido crecimiento del país, planea expandirse más allá de Puerto Rico y las Bahamas en el Caribe, México y Latinoamérica. La marca de pizza pretende incorporar más de 50 ubicaciones internacionales para 2025 mediante alianzas estratégicas con franquicias. Entre los lugares específicos a los que apunta se incluyen Costa Rica, Jamaica, México, Puerto Rico y las Islas Caimán.

Marco's Pizza ve un enorme potencial de crecimiento en Latinoamérica, sobre la base de su experiencia en Puerto Rico, donde abrió su primer negocio en 2015. Se espera que Marco's Pizza duplique su presencia en Puerto Rico con la expansión a 19 ubicaciones para fines de 2019.

"Marco's Pizza experimentó un asombroso éxito en Puerto Rico, y esperamos construir sobre ello, expandiendo nuestra presencia por todo el Caribe y Latinoamérica", sostuvo el director de Desarrollo de Marco's, Ron Stilwell. "Marco's es una organización rica en tradición y autenticidad, y nos enorgullecemos de brindar una experiencia de alta calidad con un producto de alta calidad".

Con un impresionante volumen unitario promedio de USD 883.073*, Marco's Pizza está buscando activamente alianzas estratégicas con franquicias para ayudar a aumentar su presencia en Costa Rica, Jamaica, México y las Islas Caimán.

A principios de este año, Marco's Pizza fue nombrada la marca de pizza más apreciada y confiable, según el estudio Harris Poll EquiTrend® de 2019. En el último año, el valor de marca de Marco's Pizza —una combinación de familiaridad, calidad y consideración de compra— aumentó 10 puntos porcentuales, según el estudio. El valor de marca fue superior al de todas las otras marcas de restaurantes de pizza, incluidas Domino's, Pizza Hut, Little Caesars y Papa John's. Esto ocurrió en un año de crecimiento acelerado para la marca franquiciante, que rápidamente se acerca a las 1.000 ubicaciones.

Con la inauguración de un negocio nuevo cada tres días y medio en promedio, Marco's Pizza está comprometida a aumentar su presencia internacional para fines de 2020. Como la única cadena de pizza con franquicias fundada por un italiano nativo, Marco's Pizza ha encontrado un nicho en el sector de la auténtica pizza de calidad italiana, conocida por su masa fresca hecha a diario en el lugar, una mezcla de quesos registrada que es fresca y nunca congelada, y una receta de salsa de pizza original secreta de su fundador Pat Giammarco.

Para obtener más información sobre oportunidades de franquicia de Marco's Pizza, visite www.marcosfranchising.com o llame al 866-731-8209.

*Refleja el volumen unitario promedio para los 299 Negocios de Franquicia Tradicionales con mayores ganancias (de un total de 598 Negocios de Franquicia Tradicionales) que operaron durante las 52 semanas enteras de nuestro ejercicio económico finalizado el 30 de diciembre de 2018.De estos 299 negocios, 112 (o el 37 %) informaron ingresos que alcanzaron o superaron los USD 883.073. Sus resultados pueden diferir. Vea el punto 19 de nuestro Documento de Divulgación de Franquicia para acceder a la definición de "Negocios de Franquicia Tradicionales" y otra información.

Con oficinas centrales en Toledo, Ohio, Marco's Pizza es una de las empresas de pizza de más rápido crecimiento en los Estados Unidos. Marco's fue fundada en 1978 por el italiano Pasquale ("Pat") Giammarco y prospera haciendo pizza de calidad italiana auténtica con ingredientes frescos. La empresa ha crecido desde sus raíces como una querida marca de Ohio hasta operar más de 900 negocios en más de 34 estados con ubicaciones en Puerto Rico y las Bahamas. En el último tiempo, Marco's Pizza fue ubicada en el cuarto puesto en el estudio Best Franchises to Buy de 2019/categoría inversión mediana de Forbes y en el puesto 39 en la calificación Franchise 500 de 2019 de Entrepreneur. Otros galardones incluyen el segundo puesto en Top 200 Food and Restaurant Franchises de 2018 de Entrepreneur en el segmento de pizza y el octavo puesto en la lista Military Times Best: Franchises 2018.

