Marca de pizza mais amada dos EUA anuncia planos de expansão internacional

TOLEDO, Ohio, 14 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- A Marco's Pizza, uma das marcas de pizza de mais rápido crescimento no país, planeja expandir seus negócios para além de Porto Rico e das Bahamas, se aprofundando no Caribe, México e América Latina. A marca de pizza objetiva adicionar mais de 50 unidades internacionais até 2025, através de parcerias estratégicas de franquias. Alvos específicos incluem Costa Rica, Jamaica, México, Porto Rico e Ilhas Cayman.

A Marco's Pizza vê um enorme potencial de crescimento na América Latina, com base em sua experiência em Porto Rico, onde a empresa abriu sua primeira unidade em 2015. A Marco's Pizza deverá dobrar sua presença em Porto Rico, conforme se expandir para 19 localidades até o final de 2019.

"A Marco's Pizza tem experimentado um surpreendente sucesso em Porto Rico e esperamos aproveitar isso, expandindo nossa presença em todo o Caribe e América Latina", disse o diretor de Desenvolvimento da Marco's, Ron Stilwell. "A Marco's é uma organização rica em tradição e autenticidade e nos orgulhamos de disponibilizar uma experiência de alta qualidade, com um produto de alta qualidade".

Com um impressionante volume* médio de unidade de $ 883.073, a Marco's Pizza está buscando ativamente parcerias estratégicas de franquia, para ajudar a aumentar sua presença na Costa Rica, Jamaica, México e Ilhas Cayman.

No início deste ano, a Marco's Pizza foi nomeada a Marca de pizza mais amada e mais confiável, de acordo com o Estudo Harris Poll EquiTrend® de 2019. No ano passado, o valor da marca Marco's Pizza – uma combinação de familiaridade, qualidade e consideração de compra – aumentou 10 pontos percentuais, de acordo com o estudo. Seu valor de marca pontuou mais alto do que os de todas as outras marcas de pizzarias, incluindo a Domino's, a Pizza Hut, a Little Caesars e a Papa John's. Isso acontece em um ano de crescimento acelerado da marca de franquia, conforme ela se aproxima rapidamente de 1.000 unidades.

Abrindo uma nova loja a cada três dias e meio, em média, a Marco's Pizza assumiu o compromisso de aumentar sua presença internacionalmente até o final de 2020. Como a única cadeia nacional de franquias de pizzarias fundada por um italiano nativo, a Marco's Pizza conseguiu através do esforço um nicho no setor de pizza de qualidade autenticamente italiana, conhecida por sua massa fresca, feita diariamente no local, uma mistura exclusiva de queijos frescos, nunca congelados, e uma receita original de molho de pizza de seu fundador Pat Giammarco.

Para obter mais informações sobre oportunidades de franquia da Marco's Pizza, visite www.marcosfranchising.com ou telefone para 866-731-8209.

* Reflete o AUV médio para as 299 lojas franqueadas tradicionais com as maiores receitas (de um total de 598 lojas franqueadas tradicionais), que operaram todas as 52 semanas de nosso ano fiscal, encerrado em 30 de dezembro de 2018. Dessas 299 lojas, 112 (ou 37%) relataram receitas equivalentes ou superiores a $ 883.073. Seus resultados podem diferir. Veja o Item 19 de nosso Documento de Divulgação da Franquia para conferir a definição de "Lojas Franqueadas Tradicionais" e outras informações.

SOBRE A MARCO'S PIZZA

Com sede em Toledo, Ohio, a Marco's Pizza é uma das pizzarias de mais rápido crescimento nos Estados Unidos. A Marco's foi fundada em 1978 pelo italiano Pasquale ("Pat") Giammarco e prosperou por fazer pizzas autenticamente italianas de qualidade, com ingredientes frescos. A empresa cresceu de suas raízes como uma marca querida de Ohio para operar mais de 900 lojas em 34 estados, com unidades em Porto Rico e Bahamas. Mais recentemente, a Marco's Pizza foi classificada em quarto lugar entre as "Melhores Franquias para Comprar" no Estudo de Investimento Médio de 2019 da Forbes, e número 39 no ranking das "500 Franquias de 2019" da Entrepreneur. Outras distinções recentes incluem o 2o lugar nas "200 Principais Franquias de Alimentação e Restaurantes de 2018" da Entrepreneur, no segmento de pizzas, e o 8o lugar na lista da "Military Times Best: Franquias de 2018".

