La marca El Mexicano® regresa como patrocinador del Clásico Tapatío, apoyando al Atlas FC en el partido de Los Ángeles en el estadio BMO

LOS ÁNGELES, 18 de marzo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El Mexicano Brand®, líder en productos alimenticios mexicanos auténticos, anuncia con orgullo su asociación oficial con Atlas FC para su próxima gira por California durante el receso internacional de marzo, destacado por el Clásico Tapatío contra Chivas de Guadalajara el 29 de marzo de 2026, en el estadio BMO de Los Ángeles, California.

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Este es el segundo año consecutivo que la marca El Mexicano® patrocina el Clásico Tapatío, Chivas vs Atlas FC en California. La asociación se basa en el éxito del evento del año pasado en PayPal Park en San José, donde miles de fanáticos se reunieron para celebrar una de las rivalidades más históricas del fútbol mexicano. Tras la fuerte participación y emoción en 2025, el evento ahora se traslada a Los Ángeles, llevando la energía del Clásico Tapatío a uno de los mercados de fútbol más grandes de Estados Unidos. La marca El Mexicano® se complace una vez más en formar parte del juego y las festividades que rodean este partido tan esperado.

Se espera que el Clásico Tapatío atraiga a miles de fanáticos apasionados de toda California, celebrando la rivalidad entre Guadalajara, los dos clubes legendarios de Jalisco. La marca El Mexicano®, conocida por su amplia gama de productos lácteos, cárnicos y comestibles auténticos, llevará sus ricas tradiciones al centro del evento a través de varias iniciativas centradas en los fanáticos. Estos incluyen la marca en la camiseta de entrenamiento de Atlas FC, el patrocinio de actividades de responsabilidad social de Valor Rojinegro, obsequios en las redes sociales y colaboraciones a través de los canales oficiales del club, y activaciones interactivas del día del juego que incluyen degustaciones de productos y obsequios.

"El fútbol es una parte poderosa de la cultura mexicana, y el Clásico Tapatío representa una de las rivalidades más apasionadas en el deporte", dijo Gustavo Márquez Jr., CEO de Márquez Brothers, propietaria de El Mexicano Brand®. "El evento del año pasado en PayPal Park en San José fue un gran éxito. Estamos entusiasmados de continuar con ese impulso y llevar la celebración a Los Ángeles mientras compartimos nuestros productos con los fanáticos y la comunidad futbolística en general ".

Como parte de la asociación, la marca El Mexicano® tendrá una fuerte presencia en el estadio BMO y sus alrededores, involucrando a los fanáticos y mejorando la experiencia del día del partido con degustaciones de productos y actividades interactivas. Las entradas para el partido ya están a la venta. Para más información sobre el Clásico Tapatío o para comprar entradas, visite ticketmaster.com o ticketon.com.

Acerca de la marca El Mexicano®

Durante más de 40 años, la marca El Mexicano® ha sido un nombre confiable en productos alimenticios mexicanos auténticos, ofreciendo una amplia variedad de artículos de alta calidad que incluyen quesos, crema, yogur, carnes, jalapeños y otros productos tradicionales. La marca se compromete a compartir los auténticos sabores mexicanos mientras celebra la cultura y las tradiciones que unen a las comunidades.

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FUENTE Marquez Brothers International, Inc.