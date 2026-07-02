La marca Fire & Feast de Meijer ayuda a los residentes del Medio Oeste a animar las reuniones al aire libre

Accesorios populares para barbacoa, parrilladas y fogones disponibles solo en la mejor cadena minorista del Medio Oeste

GRAND RAPIDS, Michigan, 2 de julio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Las barbacoas de verano son una tradición en el Medio Oeste y este verano no es la excepción, pues casi la mitad de todos los estadounidenses tienen planes de organizar o asistir a una barbacoa para celebrar el Día de la Independencia de EE. UU., según datos de YouGov. La cadena minorista Meijer del Medio Oeste ya está plenamente preparada para ofrecer a los clientes todos los artículos y productos para barbacoas que necesiten este verano, desde alimentos y bebidas hasta parrillas, fogones y accesorios para barbacoas.

Con el fin de ayudar a los clientes que desean animar aún más sus barbacoas este verano, la marca Fire & Feast exclusiva de Meijer ofrece un variedad completa de productos para cocinar al aire libre y entretener a sus invitados que fueron cuidadosamente seleccionados para elevar a un nuevo nivel las comidas en el patio, las reuniones con vecinos y los eventos durante los cálidos fines de semana. Con parrillas, planchas y fogones hasta accesorios imprescindibles para cada barbacoa, Fire & Feast es la opción ideal en cuanto a calidad, buen precio y momentos memorables al aire libre, desde que se enciende el fuego hasta que los comensales se sientan a comer.

"Fire & Feast refleja nuestro enfoque de ofrecer soluciones prácticas y asequibles para disfrutar de una comida inolvidable", señaló Don Sanderson, director de Comercialización y Marketing de Meijer. "Al combinar el valor con productos útiles y de alta calidad, la marca Fire & Feast ayuda a los clientes a elaborar comidas sencillas y deliciosas para disfrutar al aire libre".

La línea Fire & Feast contempla más de 80 productos, incluidos los más populares entre los clientes, como fogones con baja emisión de humo,piedras para pizza y pinchos plegables luminiscentes. Las novedades de este verano incluyen raspadores de parrilla, domos de parrilla,garras de oso para barbacoa y una prensa para preparar hamburguesas.

Los productos Fire & Feast están disponibles en todos los supercentros Meijer del Medio Oeste. Para revisar la selección en línea o pedir productos para retiro o entrega a domicilio, visite: https://www.meijer.com/shopping/c/collections/fire-and-feast.html.

Acerca de Meijer: Meijer es una empresa privada y familiar de venta al público que atiende a sus clientes en más de 500 supercentros, tiendas de comestibles, mercados de barrio y establecimientos exprés en todo el Medio Oeste. Como precursora del concepto de "compra en un solo lugar", más de 70,000 miembros del equipo de Meijer se esfuerzan por proporcionar una experiencia de compra agradable y fácil, tanto en la tienda física como virtual, además de brindar una variedad de alimentos frescos, ropa de alta calidad, artículos de primera necesidad, así como productos y servicios de salud y bienestar. Meijer es reconocida constantemente como "Great Place to Work" (excelente lugar para trabajar) y dona al menos el 6 % de sus ganancias al año para potenciar sus comunidades. Para conocer más detalles sobre la empresa, visite newsroom.meijer.com.

FUENTE Meijer