La marque asiatique renommée de soins bucco-dentaires usmile dévoile sa brosse à dents électrique phare à l'échelle mondiale

GUANGZHOU, Chine, 28 janvier 2022 /PRNewswire/ -- usmile (une sous-marque de la société Stars Pulse), une marque asiatique de soins bucco-dentaires polyvalents dont la mission est de favoriser une meilleure santé bucco-dentaire pour tous, a présenté aujourd'hui son produit vedette au monde entier : la Y1S, une brosse à dents sonique co-développée par plus de 1 000 000 d'utilisateurs. À ce jour, ce produit sensationnel a préservé plus de 5 200 000 sourires, atteignant un chiffre d'affaires de 300 000 000 de dollars américains en Asie.

Regardez la vidéo pour en savoir plus.

Afin d'assurer une expérience de brossage alliant originalité et efficacité optimale avec la brosse à dents Y1S, usmile a mis en place une équipe multi-fonctionnelle composée notamment de professionnels des soins dentaires, d'ingénieurs et d'autres professionnels de premier plan, offrant ainsi de nouvelles possibilités à cette industrie dépassée.

Une brosse à dents faite pour vous, par vous-même

« Au début, nous avons rencontré de nombreux problèmes imprévus : le manche n'était pas suffisamment ergonomique, la technologie d'étanchéité avait besoin d'être améliorée et la facilité de nettoyage, entre autres, pouvait encore être amélioré », a déclaré Jake Keeter, chef de produit chez usmile. « Nous avons donc mis en œuvre une stratégie incluant les consommateurs directement, en les faisant participer au processus de fabrication. »

« Dès le début du lancement de cette stratégie en Asie, nous avons recueilli plus de 300 conseils auprès de 1 000 000 d'utilisateurs et peaufiné le produit en conséquence », a ajouté M. Keeter. « Après avoir conçu 11 itérations en deux ans, la brosse à dents Y1S est devenue le premier choix de plus de 5 000 000 de personnes. »

Une brosse à dents qui résonne

Après avoir remporté 13 récompenses internationales pour son design, dont le prix allemand Red Dot Design Award, la Y1S s'est fait une place dans cette industrie obsolète grâce à un design élégant conçu pour offrir de meilleures solutions de soins buccodentaires. Auparavant, la plupart des brosses à dents électriques semblaient liées à l'industrie médicale, évoquant l'inconfort de la carie dentaire.

Avec sa forme inspirée par celle d'une colonne romaine, la Y1S a donc intégré l'esthétique à la technologie, surprenant ainsi les utilisateurs grâce à une expérience de brossage alliant élégance et qualité optimale. Le manche comporte 14 stries en métal doré, qui lui donnent non seulement un aspect artistique classique, mais aussi une mécanique ergonomique adéquate pour assurer une prise en main confortable et stable. De plus, cette conception assure un bon équilibre, ce qui permet de se tenir debout ou de s'appuyer sur le lavabo pendant sa routine d'hygiène bucco-dentaire. En outre, le matériau à base d'ASA (acrylonitrile styrène acrylate) et de PA (polyamide), développé en interne et résistant aux moisissures, améliore la résistance de cette brosse à dents à l'humidité, tout en prévenant l'apparition de champignons.

Une facilité de nettoyage inégalée dans l'industrie et une autonomie de batterie pouvant atteindre 180 jours

L'un des facteurs fondamentaux dans le choix d'une brosse à dents rechargeable est la facilité de nettoyage. Fonctionnant avec un moteur de lévitation magnétique à haute fréquence développé en interne, dont la vitesse peut atteindre 38 000 tr/min, la Y1S peut éliminer davantage de plaque dentaire et prévenir la gingivite de manière plus efficace que les brosses à dents manuelles.

Grâce à un équilibre révolutionnaire entre des vibrations hautement efficaces et un moteur à faible consommation d'énergie, une brosse à dents Y1S entièrement rechargée peut fonctionner jusqu'à 180 jours à une fréquence de deux minutes par utilisation et de deux utilisations par jour, surpassant ainsi ses concurrentes avec 14 à 30 jours d'autonomie en moyenne.

Ses autres fonctionnalités sont notamment les suivantes :

Minuterie de 2 minutes

Port de charge de Type C adapté aux déplacements

Filament doux de DuPont

3 modes de nettoyage : propre, blanc ou sensible

usmile balaie l'idée qu'une brosse à dents électrique n'est qu'un outil ou un accessoire de décoration ; il s'agit d'une brosse à dents en phase avec l'intimité qui élimine également les problèmes les plus gênants. « Le lancement de la brosse à dents Y1S dans le monde constitue notre première étape vers la mondialisation. Nous continuerons d'améliorer la santé bucco-dentaire de chacun », a déclaré Ramble Chan, vice-présent de Stars Pulse, la société mère de usmile.

Achetez la brosse à dents Y1S sur la Boutique usmile, Amazon et Shopee pour améliorer la santé de vos dents et de vos gencives.

À propos de usmile

Faisant partie de la société Stars Pulse, usmile propose une gamme complète de produits de soins bucco-dentaires destinés à affiner votre expérience dentaire. Grâce à son engagement à assurer une propreté supérieure avec des solutions de soins bucco-dentaires scientifiques, usmile illumine plus de 22 millions de sourires chaque année.

À propos de Stars Pulse

Fondée en 2015, Stars Pulse se concentre sur la combinaison de progrès technologiques et de designs innovants, afin de fournir des solutions de soins de santé intégrées à ses clients. Avec son portefeuille de marques, dont usmile® et Kitty Annie®, la communauté Stars Pulse s'efforce de devenir un leader mondial en matière de technologies des soins de santé et de beauté.

