La reconocida marca asiática de salud bucal usmile presenta su cepillo dental eléctrico insignia a nivel mundial

CANTÓN, China, 27 de enero de 2022 /PRNewswire/-- usmile (una submarca parte de la corporación Stars Pulse), una marca de salud bucal integral con sede en Asia impulsada por la misión de brindar condiciones bucales más saludables para todos, presentó hoy al mundo su producto estrella: el Y1S , un cepillo dental sónico desarrollado conjuntamente por más de un millón de usuarios. Hasta la fecha, este producto sensacional ha protegido más de 5.200.000 sonrisas y ha obtenido ingresos de USD 300.000.000 en Asia

Mire el video para obtener más información.

Para ofrecer una experiencia de cepillado original pero óptima con el cepillo Y1S , usmile formó un equipo multidisciplinario que incluye profesionales de la odontología, ingenieros y otros especialistas de primer nivel, lo que ofrece nuevas posibilidades a esta industria tradicional.

Un cepillo dental creado por ti, para ti

"Al principio, había muchos problemas imprevistos: el mango no era lo suficientemente fácil de agarrar, la tecnología impermeable necesitaba una actualización y su capacidad de limpieza podía mejorarse, entre otros", afirmó Jake Keeter, director de productos de usmile. "Por lo tanto, implementamos una estrategia directa a los consumidores que los involucró en el proceso de fabricación".

"Después de su debut en Asia, reunimos más de 300 consejos de un millón de usuarios iniciales y perfeccionamos el producto según esa información", comentó Keeter. "Tras 11 iteraciones en dos años, el Y1S actual se convirtió en la elección de más de cinco millones de personas".

Un cepillo dental que destaca

Tras ganar 13 premios internacionales en la categoría de diseño, entre los que se incluyen el premio alemán Red Dot Design Award, el Y1S logró posicionarse en la industria con diseños elegantes creados para ofrecer mejores soluciones de cuidado bucal. Antes, la mayoría de los cepillos dentales eléctricos revestía cierta semejanza con la industria médica, lo que evocaba molestias al recordar la presencia de caries.

Therefore, inspired by Roman-column, Y1S integrated aesthetics with technology, surprising users with a stylish yet premium brushing experience. El mango consta de 14 crestas en la proporción áurea, lo que representa no solo el arte clásico, sino también una mecánica ergonómica que garantiza un agarre cómodo y estable. Además, este diseño asegura el equilibrio y permite ubicar el cepillo en disposición vertical u horizontal en la encimera de manera estable durante la rutina de higiene bucal. Además, el material PA/ASA de desarrollo propio y resistente al moho mejora su comportamiento ante la humedad a la vez que previene la proliferación de hongos.

Capacidad de limpieza líder en la industria y batería con vida útil ultralarga de hasta 180 días

Un factor fundamental que se debe considerar al seleccionar cepillos dentales recargables es la capacidad de limpieza. Accionado por un motor de levitación magnética de alta frecuencia de desarrollo propio que alcanza una velocidad de hasta 38.000 rpm, el cepillo Y1S puede eliminar más placa y prevenir mejor la gingivitis en comparación con los cepillos manuales.

Con un equilibrio revolucionario entre la vibración altamente eficaz y un motor de ahorro energético, un Y1S con carga completa dura hasta 180 días a una frecuencia de uso de 2 minutos por lavado y 2 veces al día; desempeño que supera con creces al de sus contrapartes en 14 a 30 días de vida de la batería en promedio.

Otras características incluyen:

Temporizador de 2 minutos

Entrada tipo C útil para viajes

Filamento suave DuPont

Tres modos de limpieza: Limpio/Blanco/Suave

usmile trasciende la idea de que un cepillo dental eléctrico es solo una herramienta o un artículo decorativo; es la combinación de ambas cosas, ya que se adapta al estilo personal a la vez que resuelve los problemas más molestos. "El lanzamiento del Y1S a nivel mundial es nuestro primer paso hacia la globalización. Seguiremos mejorando la salud bucal para todos", sostuvo Ramble Chan, vicepresente de Stars Pulse, la empresa matriz de usmile.

Compre el Y1S en usmile shop , Amazon y Shopee para mejorar la salud de sus dientes y encías.

Acerca de usmile

Como parte de la corporación Stars Pulse, usmile ofrece una línea integral de productos para el cuidado bucal a fin de mejorar la experiencia odontológica. Bajo el compromiso de ofrecer una limpieza exhaustiva a través de soluciones científicas de cuidado bucal, usmile hace brillar a más de 22 millones de sonrisas al año.

Acerca de Stars Pulse

Fundada en 2015, Stars Pulse se enfoca en combinar el avance tecnológico y el diseño innovador para ofrecer soluciones integradas de cuidado de la salud a sus clientes. Con una cartera de marcas, entre las que se incluyen usmile® y Kitty Annie®, la comunidad Stars Pulse se esfuerza por convertirse en el líder mundial en tecnología para el cuidado de la salud y la belleza.

FUENTE Stars Pulse Corporation

SOURCE Stars Pulse Corporation