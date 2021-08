La marque chinoise CHiQ signe un accord pour devenir le sponsor mondial du Borussia Dortmund

Le BVB et CHiQ uniront leurs forces pour dynamiser l'expérience produit par le biais de curation sur le plan du contenu et du marketing. En s'appuyant sur les réseaux de télédiffusion, Internet et les réseaux sociaux, CHiQ sera en mesure de présenter sa marque et ses produits haut de gamme au public du Signal Iduna Park, stade du BVB, ainsi qu'aux fans de football du monde entier.

Ce partenariat ouvre la voie à la promotion de l'ensemble des offres de CHiQ, notamment les téléviseurs, les réfrigérateurs, les congélateurs, les écrans et les climatiseurs portables. Il permettra à CHiQ d'offrir aux fans de l'équipe de football allemande une expérience optimale de visionnage des matchs à domicile grâce aux technologies novatrices que la société a intégrées dans ses appareils électroménagers, notamment les téléviseurs.

« Nous sommes ravis d'accueillir CHiQ dans notre grande famille pour la troisième année consécutive », a déclaré Benedikt Scholz, responsable des activités internationales, commerciales et liées aux nouveaux contrats pour le Borussia Dortmund. « Le renforcement de notre partenariat devrait ouvrir de nouvelles possibilités pour les deux parties. »

« Nous sommes très enthousiasmés par les perspectives de ce nouveau partenariat avec le BVB, l'une des équipes de football les plus performantes au monde, et qui se consacre à la formation de jeunes talents », a confié Wu Jianbo, directeur général du Centre international des opérations de marque de Changhong. « Cette priorité est conforme à la proposition de valeur "+More" récemment lancée par CHiQ. »

CHiQ a été créé en tant que sous-marque en 2014 par Changhong, une marque nationale et un fournisseur de biens de consommation en Chine. Fondée en 1958, la société Changhong, qui a donc aujourd'hui 63 ans, est devenue un groupe multinational intégré spécialisé dans la recherche et le développement ainsi que dans la fabrication de produits électroniques grand public et de composants clés connexes. La valeur de la marque Changhong a atteint 27 milliards de dollars américains en 2021.

Avec un engagement continu à créer des systèmes pour les foyers interconnectés centrés sur l'humain, CHiQ s'est établi dans 11 pays d'Europe depuis son entrée sur le marché européen en 2017. La marque prévoit d'étendre progressivement ses activités sur ce marché en se concentrant sur l'Italie, le Portugal et le Royaume-Uni. CHiQ espère que son rapprochement avec le BVB augmentera considérablement la visibilité de la marque dans toute l'Europe.

