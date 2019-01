La marque CTEK annoncée gagnante du test des chargeurs de batteries Autobild

CTEK, une marque mondiale de premier plan dans l'entretien et la maintenance des batteries de véhicules, est heureuse d'annoncer que son chargeur CT5 TIME TO GO a reçu la distinction Autobild « Fortement recommandé », à la suite d'un test comparatif de produits entrepris par l'organisme indépendant GTÜ. Le chargeur CT5 TIME TO GO a battu des marques concurrentes comme Noco, Gys & Bosch, pour s'assurer que CTEK puisse conserver sa couronne « TESTsieger ».

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/804256/CTEK_CT5_TIME_TO_GO.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/804255/Christian_Fritz.jpg )

Le test a comparé 14 chargeurs différents et a impliqué diverses phases. La qualité de la charge et la conservation de la charge, la fonctionnalité du chargeur, la charge de batteries extrêmement déchargées et la qualité de la construction, ne sont que quelques-uns des domaines testés. Chaque étape de test impliquait l'obtention de points et le chargeur ayant au final obtenu le plus de points était déclaré « Fortement recommandé ».

Le chargeur CT5 TIME TO GO a reçu 448 points sur 500, remportant ainsi le test. Le chargeur a obtenu le maximum de points lors de l'étape des tests électriques de qualité de la charge et de conservation de la charge, ainsi que l'étape de chargement adaptatif de diverses batteries chimiques. À cette occasion, le chargeur CT5 TIME TO GO a vraiment impressionné les testeurs avec sa capacité à charger des batteries extrêmement déchargées, la détection automatique des batteries et la qualité globale du chargement des batteries.

« Nous continuons de voir de nouvelles entrées dans cette catégorie et nous sommes très heureux de remporter une nouvelle fois cette distinction prestigieuse. Cela reflète notre engagement continu à apporter des produits innovants, de haute qualité, sûrs et fiables sur le marché », a déclaré Christian Fritz, responsable des ventes pour l'Allemagne.

M. Fritz a ajouté : « Nous comprenons vraiment l'évolution des exigences pour les batteries des véhicules actuels ainsi que des besoins de nos clients qui n'attendent que le meilleur de nos produits. Cette distinction témoigne non seulement de la technologie inégalée contenue dans notre gamme complète de chargeurs grand public, mais aussi de la sécurité et de l'utilité du chargeur CT5 TIME TO GO qui répond aux besoins des automobilistes d'aujourd'hui. »

Le chargeur CT5 TIME TO GO de CTEK charge, conditionne et préserve tous les types de batteries plomb-acide de 12 V, y compris les types sans entretien et toute composition chimique, dont les types humides, calcium, GEL, AGM et EFB (les deux derniers types installés sur des véhicules Start Stop). Comme pour tous les produits de CTEK, le chargeur CT5 TIME TO GO est entièrement automatique, infaillible à la connexion, anti-étincelles et protégé contre l'inversion de polarité pour la sécurité des utilisateurs. Il est fourni avec une garantie fabricant gratuite de 5 ans.

Cliquez icipour voir les résultats complets du test.

Pour de plus amples informations ou pour trouver le revendeur le plus proche, veuillez consulter le site http://www.ctek.com.

À PROPOS DE CTEK

CTEK SWEDEN AB est une marque mondiale de premier plan dans l'entretien et la maintenance des batteries de véhicules. Les connaissances inégalées de CTEK et son investissement continu dans l'innovation repoussent les frontières de la recherche et du développement pour mettre sur le marché des technologies novatrices et uniques de chargement de batteries.

Avec des produits et des solutions destinés aux batteries plomb-acide et lithium de 6, 12 et 24 V (LiFePO4) ainsi qu'aux batteries de véhicules électriques, les produits de CTEK sont conçus et testés pour livrer des performances maximales dans diverses situations.

CTEK vend plus d'un million de chargeurs de batteries chaque année dans le monde et remporte régulièrement haut la main les tests comparatifs indépendants des chargeurs de batteries.

CTEK fournit des chargeurs aux fabricants les plus connus au monde comme Audi, Bentley , BMW, Corvette, Ferrari, Jaguar, Maserati, McLaren, Mercedes, Porsche et Rolls-Royce.

