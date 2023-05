La marque d'approvisionnement alimentaire d'urgence ReadyWise annonce son lancement officiel en Allemagne

LONDRES, 5 mai 2023 /PRNewswire/ -- ReadyWise , un important fabricant de produits alimentaires d'urgence aux États-Unis, est heureux d'annoncer le lancement de son nouveau site web en Allemagne et de sa disponibilité sur Amazon en Allemagne. Le lancement permettra aux clients en Allemagne d'accéder facilement à la gamme de produits alimentaires d'urgence non périssables de ReadyWise. On ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve : Catastrophes naturelles, contraintes de la chaîne d'approvisionnement, troubles sociaux et politiques, cyberattaques, pandémies avec confinement, guerres, et plus encore. Les deux choses les plus importantes dont vous avez besoin sont la nourriture et l'eau, c'est pourquoi il est essentiel que des produits alimentaires d'urgence soient prêts pour vous et votre famille. N'attendez pas qu'il soit trop tard pour investir dans votre sécurité.

Avec son siège social européen au Royaume-Uni et des activités en expansion dans toute l'Europe, ReadyWise fournit aux clients des produits alimentaires de haute qualité et durables qui sont essentiels en cas d'urgence. Le lancement du nouveau site web en Allemagne permettra aux clients mal desservis de la région DACH (Allemagne, Autriche et Suisse) d'accéder à la sélection unique de kits alimentaires d'urgence ReadyWise qui leur permet de se préparer eux et leur famille aux situations imprévues.

L'approvisionnement alimentaire d'urgence ReadyWise est parfait pour les particuliers, les familles et les entreprises qui veulent une réserve d'aliments non périssables pouvant durer longtemps et se conserver jusqu'à 25 ans. Les offres d'approvisionnement alimentaire d'urgence offrent aux gens la tranquillité d'esprit de savoir qu'ils sont prêts à faire face à des situations imprévues et de s'assurer qu'ils ont de la nourriture sur la table pendant les périodes difficiles. Elles fournissent une gamme de produits alimentaires, y compris des fruits lyophilisés, des légumes, des petits-déjeuners et des plats principaux qui sont faciles à préparer et à stocker.

« Nous sommes ravis de lancer notre nouveau site web en Allemagne et d'étendre notre présence en Europe, a déclaré M. Kim Berknov, vice-président pour la région EMEA. Nous sommes convaincus que nos produits alimentaires d'urgence peuvent aider les gens à se préparer à toute situation, et nous sommes déterminés à fournir à nos clients des aliments nutritifs de grande qualité qui peuvent être entreposés pendant une période prolongée. »

L'approvisionnement alimentaire d'urgence de ReadyWise est également disponible sur le site www.amazon.de , ce qui facilite l'achat de produits en ligne. N'attendez pas la catastrophe. Préparez-vous avec les produits alimentaires d'urgence de ReadyWise. Consultez le nouveau site web dès aujourd'hui sur www.readywise.co.uk/de pour en savoir plus.

À propos de ReadyWise : Basé à Salt Lake City, dans l'Utah, et au Royaume-Uni, ReadyWise est un leader en approvisionnement alimentaire d'urgence. ReadyWise aide ses clients à se préparer en produisant des repas lyophilisés et déshydratés qui peuvent se conserver jusqu'à 25 ans. Pour en savoir plus sur les produits ReadyWise, rendez-vous sur www.readywise.co.uk/de .

