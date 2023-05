ReadyWise Emergency Food Supplies gibt offizielle Markteinführung in Deutschland bekannt

LONDON, 5. Mai 2023 /PRNewswire/ -- ReadyWise, der führende Hersteller von Notvorrat in den Vereinigten Staaten, freut sich, den Start seiner neuen Website in Deutschland und seine Verfügbarkeit auf Amazon in Deutschland bekannt zu geben. Die Markteinführung wird Kunden in Deutschland einfachen Zugang zum ReadyWise-Sortiment an nicht verderblichen Nahrungsmitteln für den Notfall bieten. Man weiß nie, was die Zukunft bringt: Naturkatastrophen, Lieferkettenengpässe, soziale und politische Unruhen, Cyber-Angriffe, Pandemien mit Lock-Down, Kriege und vieles mehr. Die beiden wichtigsten Dinge, die Sie brauchen, sind Nahrung und Wasser. Deshalb ist es wichtig, dass Sie über einen Notvorrat an Lebensmitteln verfügen, damit Sie und Ihre Familie vorbereitet sind. Warten Sie nicht, bis es zu spät ist, um in Ihre Sicherheit zu investieren.

Mit dem europäischen Hauptsitz in Großbritannien und expandierenden Betrieben in ganz Europa versorgt ReadyWise seine Kunden mit qualitativ hochwertigen, langlebigen Lebensmitteln, die in Notzeiten unerlässlich sind. Der Start der neuen Webseite in Deutschland ermöglicht unterversorgten Kunden in der DACH-Region (Deutschland, Österreich und Schweiz) den Zugang zu ReadyWises einzigartiger Auswahl an Notfall-Nahrungspaketen, mit denen sie ihre Familien und sich selbst auf unerwartete Situationen vorbereiten können.

ReadyWise-Notvorräte eignen sich perfekt für Einzelpersonen, Familien und Unternehmen, die einen Vorrat an nicht verderblichen Lebensmitteln anlegen möchten, die bis zu 25 Jahre haltbar sind. Notvorräte geben den Menschen die Gewissheit, dass sie auf unerwartete Situationen vorbereitet sind und auch in schwierigen Zeiten etwas zu essen auf dem Tisch haben. Sie bieten eine Reihe von Lebensmitteln an, darunter gefriergetrocknetes Obst, Gemüse, Frühstück und Hauptmahlzeiten, die sich leicht zubereiten und lagern lassen.

„Wir sind begeistert, unsere neue Webseite in Deutschland zu starten und unsere Präsenz in Europa auszubauen," sagte Herr Kim Berknov, Vice President von EMEA. ,,Wir sind davon überzeugt, dass unsere Notvorräte den Menschen helfen können, sich auf jede Situation vorzubereiten, und wir sind bestrebt, unsere Kunden mit hochwertigen, nahrhaften Lebensmitteln zu versorgen, die über einen längeren Zeitraum gelagert werden können."

Die Notfall-Nahrungsmittel von ReadyWise sind auch auf www.amazon.de erhältlich, was den Kunden den Online-Kauf ihrer Produkte erleichtert. Warten Sie nicht, bis die Katastrophe eintritt. Bereiten Sie sich mit den Notfall-Nahrungsmitteln von ReadyWise vor. Besuchen Sie noch heute die neue Webseite unter www.readywise.co.uk/de, um mehr zu erfahren.

Informationen zu ReadyWise: ReadyWise mit Hauptsitz in Salt Lake City, UT und Großbritannien, ist ein Marktführer bei der Ernährungsnotfallvorsorge. ReadyWise hilft seinen Kunden bei der Zubereitung von gefriergetrockneten Mahlzeiten und Mahlzeiten in Trockenform, die bis zu 25 Jahre haltbar sind. Um mehr über ReadyWise-Produkte zu erfahren, besuchen Sie www.readywise.co.uk/de

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1984787/ReadyWise_Logo.jpg

SOURCE ReadyWise