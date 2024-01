LA MARQUE DE MODE BRITANNIQUE SUPERDRY DEVIENT PARTENAIRE OFFICIEL D'ENVISION RACING, LE CHAMPION DU MONDE DE FORMULE E

Superdry s'est construite sur l'esprit d'aventure, gagnant une reconnaissance et une popularité mondiales depuis sa création en 2003. Désormais en bonne voie pour transformer le monde de la mode, elle s'efforce de minimiser son impact environnemental, guidée par le désir de préserver l'environnement pour l'avenir. En s'associant à Envision Racing, Superdry s'engage à faire de la mode une déclaration pour le bien, dans le cadre d'un partenariat qui permettra aux deux marques de collaborer et d'apprendre l'une de l'autre, tout en apportant des changements significatifs dans leurs domaines respectifs.

Le kit créé par Superdry comprend des produits fabriqués à partir de matériaux durables, notamment des chemises en coton biologique qui préservent les sols et réduisent la consommation d'eau. Le kit sera porté par l'équipe d'Envision Racing alors qu'elle s'apprête à défendre son titre de champion du monde de Formule E. En outre, Envision Racing et Superdry continueront de créer et d'inspirer le changement ensemble en joignant leurs forces lors de la Race Against Climate Change™ – le mouvement qui représente la mission d'Envision Racing d'accélérer la transition vers une énergie renouvelable propre, sûre et abordable. Ensemble, ils travailleront sur des campagnes de marketing collaboratives afin d'inspirer, d'enthousiasmer et d'encourager le public à adopter des choix de mode plus durables.

« Superdry aborde une phase passionnante et notre partenariat avec Envision Racing témoigne de l'engagement de la marque en faveur d'une évolution positive de l'environnement. Nous souhaitons à Envision Racing le meilleur pour la saison à venir, et j'ai hâte de voir ce que nous pourrons réaliser ensemble », a déclaré Juliapn Dunkerton, PDG et co-fondateur de Superdry.

Sylvain Filippi, directeur général et directeur technique d'Envision Racing, a indiqué : « Nous sommes ravis de travailler avec une marque internationale comme Superdry, qui partage nos valeurs en matière de développement durable, notre passion pour l'innovation et notre engagement à promouvoir des actions durables auprès de nos clients et de nos fans. Le dévoilement du nouveau kit de course innovant de l'équipe d'Envision n'est que le début d'une collaboration qui s'annonce passionnante, et j'ai hâte de voir ce que nous pourrons réaliser ensemble dans les années à venir. »

À propos de Superdry

Superdry est une marque contemporaine qui se concentre sur le style et la qualité de ses produits. Elle s'inspire des cultures américaine, japonaise et britannique. Superdry propose un style décontracté magnifiquement conçu et un contenu attrayant. Les méthodes de fabrication, l'attention portée aux détails, les matériaux de première qualité et l'art dessiné à la main sont les éléments caractéristiques des collections. Superdry a une présence mondiale importante dans 65 pays. Superdry.com, notre boutique en ligne, vend ses produits en toute sécurité dans plus de 100 pays à travers le monde. www.superdry.com

