La marque SINGER®, vieille de 170 ans, continue d'innover dans l'art de la couture

LA VERGNE, Tennessee, 4 juin 2021 /PRNewswire/ -- La marque SINGER® continue de faire passer la couture au niveau supérieur avec sa nouvelle collection Singer Elite. Ces nouvelles machines sont conçues pour offrir des performances optimales, en utilisant des matériaux de première qualité et en présentant les finitions les plus modernes. Cet ensemble de trois machines est un nouveau chapitre pour la marque vieille de 170 ans, toujours simple, abordable et facile, mais avec un nouveau niveau de capacité et de possibilité de projet. Conçu pour des performances optimales, inspiré par des designs modernes avec un style haut de gamme et des composants améliorés.

La collection comprend 3 machines, une mécanique, une informatisée et une surjeteuse. Chacune d'entre elles possède les meilleures spécifications et caractéristiques mécaniques de base de sa catégorie, et les machines mécaniques et informatisées ont une vitesse et une puissance de perçage élevées pour s'attaquer aux tâches difficiles, aux points de contact de qualité supérieure avec des matériaux de qualité supérieure. Le contrôle ultime est assuré par la longueur et la largeur de point réglables et la fonction de boutonnière en 1 étape permet de réaliser facilement des réparations rapides. Un enfileur d'aiguille intégré pour enfiler les aiguilles sans effort et commencer à coudre plus rapidement.

Pour plus d'informations sur la collection SINGER® Elite, veuillez consulter le site www.singer.com

À PROPOS DE SINGER®

Depuis près de 170 ans, la marque SINGER® est synonyme de couture. Du brevet sur la première machine à coudre pour particulier d'Isaac Singer en 1851 au premier écosystème de couture basé dans le Cloud en 2015, l'esprit de conception pratique et d'innovation créative qui a toujours caractérisé la marque se poursuit encore aujourd'hui. De la mode à la décoration intérieure, en passant par la broderie et le quilting, nous nous engageons à développer les produits SINGER® pour les couturiers de tous niveaux.

Singer, le design « S » en camée et Design and Sewing Made Easy sont des marques déposées de The Singer Company Limited S.a.r.l. ou de ses affiliés. ©2021 The Singer Company Limited S.a.r.l. ou ses affiliés. Tous droits réservés.

