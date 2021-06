Marca SINGER® de 170 anos continua a inovar a arte da costura

LA VERGNE, Tennessee, 4 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- A marca SINGER® continua a levar a costura ao próximo nível com sua nova coleção Singer Elite. Essas novas máquinas são projetadas para desempenho máximo, utilizando materiais de primeira linha e apresentando os acabamentos mais modernos. Este conjunto de três máquinas é um novo capítulo para a marca de 170 anos: continua simples, acessível e fácil de usar, mas traz novo nível de recursos e possibilidades de projetos. Desenvolvidas para desempenho ideal, inspiradas em designs modernos com estilo premium e equipadas com componentes aprimorados.

A coleção consiste em três máquinas, uma mecânica, uma computadorizada e uma máquina overlock. Cada uma tem as melhores especificações mecânicas e recursos da categoria; as máquinas mecânicas e computadorizadas oferecem alta velocidade e capacidade de perfuração para executar tarefas difíceis, pontos de contato premium com materiais de excelente qualidade. O controle perfeito por meio de comprimento e largura ajustáveis de ponto e o recurso de "casa de botão" em uma etapa permitem facilidade para consertos rápidos. Um passador de linha embutido para enfiar em agulhas facilmente e costurar com mais rapidez.

SOBRE A SINGER®

Há 170 anos, a marca SINGER® é sinônimo de costura. Da patente de Isaac Singer na primeira máquina de costura de uso doméstico em 1851, até o primeiro ecossistema de costura em nuvem do mundo em 2015, o espírito de design prático e inovação criativa que caracterizou a marca desde o seu início continua até hoje. Desde moda à decoração do lar, bordados e acolchoamento, estamos comprometidos em cultivar e desenvolver produtos SINGER® para costureiros de todos os níveis.

Singer, Cameo "S" Design and Design e Sewing Made Easy são marcas registradas da The Singer Company Limited S.a.r.l. ou suas afiliadas. ©2021 The Singer Company Limited S.a.r.l. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

