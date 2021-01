La más reciente obra publicada de la autora Ana Cristina Escobar, Un día a la vez, una pequeña guía que te ayudará a cambiar tu manera de ver las cosas para encontrar la paz y tranquilidad de tu alma de la mano de Dios

La autora de esta maravillosa obra literaria, Ana Cristina Escobar, nos habla un poco acerca de la misma: "Este libro está enfocado en comprender por qué hay mucho sufrimiento o diversas situaciones en la vida que pueden ser menos dolorosas, pero que por vivir afanados no nos damos cuenta de que, aunque no lo vemos existe; está ahí para nosotros, para todos. Alguien que nos puede cambiar el panorama y de hacer ver lo importante que es vivir Un día a la vez. Cuantas veces hemos escuchado 'Estoy haciendo estos planes a futuro' y, lastimosamente, no se llegan a completar porque estas personas ya partieron. He escuchado testimonios en los hospitales donde las personas lo que más lamentan es no haber disfrutado a su familia; personas que están en una silla de ruedas y desean dar un paseo por un parque y no lo pueden hacer, pero cuando pudieron por el afán no lo hicieron; personas que ahorraron mucho dinero, pero que, lastimosamente, les llegó una enfermedad y ahí se les fueron todos sus ahorros. Son historias que duelen en alma y corazón, y así puedo comentarte muchas historias. Con este libro quiero invitarte a que lo intentes. En lo personal no hubo manera de llegar a este punto de tranquilidad y paz en mi corazón, sin la guía de las escrituras y del Espíritu Santo y es por eso que está basado en el mismo, no hubo manera de entender todo lo que en mi vida había pasado si no fue hasta que, poco a poco, me fue llevando al conocimiento y esa sabiduría que solo viene de Él por medio de sus escrituras. Lo más importante y que por este motivo y propósito nació este libro es hacerte la pregunta: ¿Ya entregaste tu vida a Jesucristo? Es el único camino para llegar al Padre (Juan 14) y es la única manera de vivir Un día a la vez".

Publicada por la editorial Page Publishing, la obra de la autora Ana Cristina Escobar, Un día a la vez, nos muestra un guía, narrada en primera persona y bajo las experiencias de la autora, donde sobresalen las luchas y pruebas que se presenta día a día en nuestras vidas, y de cómo podemos superarlas de la mano de Dios.

Para las personas que gustan de la lectura de historias realizadas con una narración real, donde las experiencias dejan un mensaje de inspiración para la superación personal; pueden hacerlo a través de la lectura de este libro comprando Un día a la vez en cualquier librería, o en las tiendas en línea de Apple iTunes, Amazon.com, Google Play o Barnes and Noble.

Para información adicional o cualquier consulta pueden contactar a Page Publishing, a través del siguiente número: 866-315-2708.

Page Publishing es una editorial tradicional que presta todo tipo de servicios, maneja todos los temas intrínsecos involucrados en la publicación de los libros de sus autores incluyendo la distribución en las tiendas minoristas más grandes del mundo y la generación de las regalías. Page Publishing sabe que los autores necesitan ser libres para crear, no atados a un negocio complicado con temas como la conversión de libros en línea, establecer cuentas de ventas, seguros, impuestos y temas similares. Sus autores pueden dejar atrás estos temas tan tediosos, complejos y que representan una pérdida de tiempo para ellos, y enfocarse en su pasión; escribir y crear. Aprende más en www.pagepublishing.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1395739/Ana_Cristina_Escobar.jpg

FUENTE Page Publishing

Related Links

https://www.pagepublishing.com



SOURCE Page Publishing