La más reciente obra publicada de la autora Betty Marines, Los dos mentirosos, una obra donde se entrelaza la mentira entre la vida de dos personas y su búsqueda personal cambiando su vida

Los dos mentirosos es una obra escrita por la mano de la autora Betty Marines, escritora nacida en una bella ciudad del norte de México. Betty decidió tomar el reto de vivir con sus tres hijos de la mano, el antiguo sueño americano, sin conocer a nadie, con un idioma inglés básico y una profesión administrativa, pero con un inmenso amor por su familia y una decisión a toda prueba cumplió a cabalidad, la condición que le impuso su padre, al tomar camino hacia EE. UU. La condición: "Si vas, es para estar igual o mejor que aquí, pero si vas para estar peor que ahora, quédate aquí con nosotros, a tu familia no le faltará nada, por lo menos comida y vestido tendrán". R. Marines (su padre). Ahora, después de años de ardua lucha y trabajo constante, vive tranquila, llevando a cabo su sueño de siempre, escribir y aprender más cada día, lo que no hizo en el camino, mientras daba a sus hijos, lo mejor que podía de su vida.

La autora de esta extraordinaria obra literaria nos comenta un poco acerca de la misma: "Cuando decidí escribir esta historia, creí que conocía el desarrollo de la vida de dos personas, que fueron cambiando su vida, con base en sus mentiras, para conseguir sus diferentes metas y objetivos personales. Me equivoqué, conforme fui analizando esto, me di cuenta de que, por desgracia, todos estamos envueltos en mentiras, de una u otra forma, en nuestro diario vivir, o en nuestro entorno. Yo vengo de una familia de valores sumamente estrictos, en especial de mentir o hacer algo que no fuese verdadero o legítimo, consideraba que quienes lo hacían y de una u otra forma, era de mi conocimiento, quizá lo entendía, pero nunca lo aprobé, por el contrario, yo lo censuraba completamente. Para mí la mentira y la hipocresía, eran algo así como defectos, pero voluntarios, pues nadie nos obliga a mentir, si deseamos ser auténticos. La finalidad de esta historia, es tratar, aunque sea un poco, de aportar a las nuevas generaciones, tan faltas de orientación, acerca de los valores morales, que han sido la base y han constituido una parte fundamental de nuestra sociedad actual".

Publicada por la editorial Page Publishing, la obra de la autora Betty Marines, Los dos mentirosos, nos presenta una historia que sigue la vida de dos personas, las cuales buscan con base en mentiras y manipulación conseguir lo que quieren en la vida a toda costa, pero que la final deja a las nuevas generaciones un punto de reflexión sobre los valores morales como base de nuestra sociedad actual.

Para las personas que gustan de la lectura de una historia realizada con una narración real, donde las experiencias de los personajes están llenas de vicisitudes y hazañas dejando un mensaje para la reflexión; pueden hacerlo a través de la lectura de este libro comprando Los dos mentirosos en cualquier librería, o en las tiendas en línea de Apple iTunes, amazon.com, Google Play o Barnes and Noble.

Para información adicional o cualquier consulta pueden contactar a Page Publishing, a través del siguiente número: 866-315-2708.

Page Publishing es una editorial tradicional que presta todo tipo de servicios, maneja todos los temas intrínsecos involucrados en la publicación de los libros de sus autores incluyendo la distribución en las tiendas minoristas más grandes del mundo y la generación de las regalías. Page Publishing sabe que los autores necesitan ser libres para crear, no atados a un negocio complicado con temas como la conversión de libros en línea, establecer cuentas de ventas, seguros, impuestos y temas similares. Sus autores pueden dejar atrás estos temas tan tediosos, complejos y que representan una pérdida de tiempo para ellos, y enfocarse en su pasión; escribir y crear. Aprende más en www.pagepublishing.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1823979/Betty_Marines.jpg

FUENTE Page Publishing

SOURCE Page Publishing