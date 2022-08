La más reciente obra publicada de la autora Eufemia Reyes, Metodología de la Investigación Científica, nos presenta un manual que propone la unificación de criterios para la presentación de trabajos de académicos

YONKERS, N.Y., 15 de agosto de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El reciente lanzamiento del libro Metodología de la Investigación Científica, escrito por la autora Eufemia Reyes, y publicado por la editorial Page Publishing, se nos presenta como una atrayente guía metodológica, dirigida mayormente a estudiantes, donde se propone la unificación de criterios para la elaboración y presentación de trabajos académicos.

Eufemia Reyes

Metodología de la Investigación Científica, es una obra escrita por la mano de la autora Eufemia Reyes, nacida en Castillo, Provincia Duarte, República Dominicana. Su formación inicial fue en la Universidad Autónoma Santo Domingo UASD, 1984 Licenciada en Educación mención Matemática y Física. Posee estudios de posgrado en las menciones siguientes: Máster of Art Educación mención Administración y Supervisión, Universidad de New México, 1990, Desarrollo Curricular, Universidad de New México, Formación Pedagógica (Habilitación Docente, Institutitos Politécnicos acuerdo SEEBAC-BID), en el Instituto Pedagógico Experimental de Barquisimeto Venezuela, 1985. Educación Técnica Profesional Centro de Formación Profesional, HISTADRUC, Estado de Israel. 1996.

La autora de esta extraordinaria obra literaria, Eufemia Reyes, nos habla un poco acerca de la misma: "A fin de homologar la elaboración de trabajos académicos y el formato del trabajo de grado, se ha elaborado esta guía metodológica en la que se proponen los lineamientos y criterios que deberán aplicarse en la elaboración y presentación de trabajo de grado cuyo propósito es ofrecer un manual de metodología general, cuya finalidad es la exposición y el análisis crítico de la significación y los límites de los métodos y las técnicas de investigación. En torno a estos temas, el texto brinda un aporte al desarrollo de la ciencia a través de propuestas con enfoque teórico y epistemológico de la investigación, y también un enfoque práctico en el cual los estudiantes puedan aplicar de manera real y objetiva el proceso de investigación científica, partiendo de la detección y planteamiento de un problema de investigación hasta la fase de solución y presentación de resultados.".

