La Más Reciente Obra Publicada De La Autora Ilean Baltodano, "Still On Vacation", Nos Narra Una Historia De Una Madre Inmigrante, Llena De Innumerables Experiencias De Aprendizaje, Inspiración, Trabajo Duro, Lucha Y Pérdida

BENICIA, Calif., 30 de enero de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Still on Vacation, es una obra escrita por la mano de la autora Ilean Baltodano, escritora de origen étnico hispano latinoamericano. Llegó a los Estados Unidos de América en 1979 por unas vacaciones de tres semanas y, debido a disturbios políticos y conflictos, junto con su esposo e hijas, no regresaron a Nicaragua. Ella busca un propósito para su vida. Después de su retiro de Chevron, ella continúa ocupada: divirtiéndose con sus nietos; tocando el piano; enseñando español a adultos como voluntaria en un centro comunitario; y apoyando una fundación en Nicaragua llamada Asociación y Colegio Pan y Amor. Aunque está en el otoño de su vida, tiene la energía para hablar en nombre de Nicaragua a través de su canal en YouTube: Ilean Baltodano. Ella tiene una forma pragmática de ver la vida. Ilean, Francisco y sus hijas estaban tomados de la mano en su viaje de pruebas y bendiciones en un país extranjero, pero de repente, Francisco las soltó y se fue al cielo demasiado pronto; esto la hizo pasar por una experiencia dolorosa. En medio de esta experiencia, Ilean tenía la confianza de que eventualmente todo saldría bien como madre soltera.