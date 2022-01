La más reciente obra publicada de la autora Irma Sosa Pineda, Divine Intervention, nos presenta las realidades y vivencias en la vida de una migrante y su proceso de adaptación tras las adversidades

La autora de esta maravillosa obra literaria, Irma Sosa Pineda, nos habla un poco acerca de la misma: "Esta es la historia de una persona humilde que nació en El Salvador, siendo la cuarta hija de nueve hermanos y hermanas. Una vez vivió la infancia más asombrosa rodeada de naturaleza y amor en un lugar de libertad y felicidad donde todos los niños tenían la libertad de jugar juntos en un entorno seguro. Durante el tiempo escolar, tuve una experiencia maravillosa de aprendizaje en mi humilde escuela pública. Nosotros, todos los niños de la comunidad, caminamos juntos hacia la escuela sin miedo; caminamos en un ambiente seguro. Durante la década de 1980, el país estaba experimentando un cambio social. Ya no era seguro; solo miré el caos que estaba sucediendo en nuestras comunidades, con las familias. La comunidad ya no estaba segura; lo que vi fue destrucción y pobreza, sin oportunidades laborales. Decidí migrar a Estados Unidos. Sabía que no sería fácil, pero me arriesgué a perder la vida en el viaje, atravesando el desierto y subiéndome al tren, La Bestia, en busca de mi sueño americano. Como muchos inmigrantes que dejan a sus seres queridos para darles un futuro mejor, yo también dejé a mi bebé de dieciocho meses. Pasé por este dolor que es difícil de explicar, y solamente aquellos que han experimentado el mismo viaje pueden comprender realmente lo difícil que es dejar atrás a sus seres queridos. No fue fácil alcanzar el sueño americano, y en esta historia, leerás todos los peligros y las luchas por las que pasé y cómo nunca me rendí. Sabía que Dios la sostenía de la mano todo el tiempo y la fortalecía para sobrevivir en otro país, otra cultura, otro idioma y otro entorno. Esta humilde persona se convirtió en un león para sobrevivir y alcanzar su objetivo".

Publicada por la editorial Page Publishing, la obra de la autora Irma Sosa Pineda, Divine Intervention, nos presenta las vivencias y experiencias, narradas de primera mano, de una mujer cuya infancia fue llena de alegría y dicha, y debido a los cambios sociales se vio obligad a salir de su país natal en busca de nuevos horizontes, resaltando como tras las adversidades, logró integrarse a una nueva vida.

Para las personas que gustan de la lectura de historias realizadas con una narración real, donde las experiencias dejan un mensaje de inspiración personal y superación, pueden hacerlo a través de la lectura de este libro comprando Divine Intervention en cualquier librería, o en las tiendas en línea de Apple iTunes, Amazon.com, Google Play o Barnes and Noble.

Para información adicional o cualquier consulta pueden contactar a Page Publishing, a través del siguiente número: 866-315-2708.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1729990/Irma_Sosa_Pineda__MA__MEd.jpg

FUENTE Page Publishing

